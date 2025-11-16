GTA’daki Helikopter Görevinden Çok Daha Fazlası: Tarihin En Zorlu Oyun Görevleri

Çok oyun oynamayan biri de olsanız GTA: Vice City'deki helikopter görevini duymuşsunuzdur. Peki oyunlarda o görevden daha zor görevler var mıydı? Gelin hep birlikte bakalım.

GTA: Vice City oynayan herkesin kâbusu olan, "RC Helikopter" ile bombaları yerleştirmeye çalıştığımız o görev küçükten büyüğe bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir herkesin en zorlandığı görevlerden biriydi.

Çoğumuz için "en zor görev" denince akla direkt o gelse de oyun dünyası aslında bizi terleten, klavye kırdıran çok daha acımasız görevlerle dolu. Biz de bu içeriğimizde, GTA’daki o meşhur helikopter görevini bile mumla aratan, tarihin en zorlu oyun görevlerini sizlere aktarıyoruz... Ama önce efsaneyle başlayalım.

GTA: Vice City'nin meşhur helikopter görevi neden bu kadar zordu?

Aslında "GTA helikopter görevi" dediğimizde aklımıza genelde iki tane kâbus gelir. Biri Vice City'deki "Demolition Man", diğeri ise San Andreas'taki Zero'nun "Supply Lines..." görevi.

Özellikle Vice City'deki, o hantal kontrollere sahip minyatür helikopterle, kısıtlı sürede ve düşmanların ateşi altında o bombaları yerleştirmek tam bir sabır testiydi. Kontrollerin zorluğu ve zaman baskısı birleşince, bu görev milyonlarca oyuncunun hafızalara kazındı. Yine de bu, buzdağının sadece görünen kısmı.

Dark Souls ve Elden Ring boss'ları

Konu zorluk olduğunda, son yıllarda adını anmazsak olmayacak bir tür var o da souls-like. FromSoftware'in Dark Souls serisiyle başlattığı bu tür, zorluğu oyunun ana mekaniği hâline getirdi.

Dark Souls'un "Ornstein & Smough" boss savaşı, iki farklı ritimde saldıran iki devasa düşmanla aynı anda başa çıkmayı gerektirmesiyle efsane bölümlerden biri olarak hayatımızdaki yerini aldı. Keza yine souls-like'lardan örnek verecek olursak Elden Ring'deki "Malenia, Blade of Miquella" de bunlardan biri. Pek çok oyuncunun saatlerini, hatta günlerini harcadığı bu boss, tarihin en zorlu oyun görevleri listesinde zirveye oynar. Buradaki zorluk, sadece refleks değil, aynı zamanda saldırı şekillerini ezberleme ve milimetrik zamanlama gerektiriyordu.

Red Dead Redemption 2'deki Gambler 8 görevi

Her zorlu görev sizden inanılmaz refleksler beklemiyor... Bazıları doğrudan sabrınızı ve akıl sağlığınızı hedefliyor. Bunun en güzel örneği Red Dead Redemption 2'deki "Gambler 8" (Kumarbaz 8) görevi

Aslında görev basit... Blackjack'te üç kez üst üste "hit" (kart çekerek) kazanmak. Asıl sorun ise bu görevin yetenekle değil, tamamen şansla ilgili bir görev olması. Oyuncular, bu görevi tamamlamak için saatlerce, hatta günlerce aynı masada oturmak zorunda kalmış, bu da onu farklı bir kategoride "en zor" görevlerden biri yapmıştır. Öyle ki bu görev GTA'daki helikopter görevinden bile daha sinir bozucu çünkü kontrol tamamen sizde değil.

Call of Duty: Modern Warfare'deki Mile High Club görevi

Bazen de oyun geliştiricileri "Acaba ne kadar ileri gidebiliriz?" diye düşünmüş olmalı ki eski Call of Duty: Modern Warfare'in (2007) "Mile High Club" görevi bunun mükemmel bir kanıtı.

En zor seviye olan Veteran'da daracık bir uçak koridorunda, her saniye farklı bir açıdan çıkan düşmanlara karşı sadece bir dakikanız var. En ufak bir hata, en ufak bir gecikme, görevin başına dönmenize yol açıyor. Bu görev ezber, şans ve mükemmel nişancılığın birleşimini gerektiriyor ve sadece az sayıda oyuncu bu görevi Veteran seviyesinde tamamlayabiliyor.

Battletoads'ın Turbo Tunnel görevi

Eski oyuncular "Battletoads" ismini duyduğunda genellikle hafifçe irkilir. NES dönemi oyunları zaten acımasızlığıyla bilinirdi ama bu oyunun üçüncü bölümü olan "Turbo Tunnel" tam bir efsaneydi.

Bu görevde sürekli hızlanan bir "hoverbike" üzerindeyken karşınıza çıkan engellere çarpmamanız gerekiyordu. Sorun şu ki bu engeller o kadar hızlı ve rastgele görünüyordu ki bölümü defalarca oynayıp tamamen ezberlemeden geçmek neredeyse imkânsızdı. Reflekslerin yetmediği, hafızanın devreye girdiği bu bölüm, "zor oyun" tanımını tek başına yapabilecek kapasitedeydi ve birçok oyuncu bu bölümü asla geçemedi.

Crash Bandicoot'un Slippery Climb görevi

Platform oyunları sabır ve zamanlama ister ama 90'ların klasiği ilk Crash Bandicoot oyunu, bu işi biraz abartmıştı. Özellikle "Slippery Climb" bölümü, oyunculara ecel terleri döktürüyordu.

Adından da anlaşıldığı gibi sürekli yağan yağmurun kayganlaştırdığı zeminler, tam zamanlama gerektiren hareketli platformlar, daracık yollar ve sizi bekleyen laboratuvar asistanları... Bu bölümde tek bir hata yapmak, sizi bölümün çok gerisine, hatta bazen en başına atıyordu. Piksel piksel hesaplanmış zıplamalar gerektiren bu bölüm, birçok çocuğun "Ben bu oyunu bitiremeyeceğim galiba" dediği ilk yerdi.

Halo: Combat Evolved'un The Library görevi

Bazen bir görev mekanikleriyle değil, sadece bıkkınlık verici tasarımı ve uzunluğuyla zorlar. Halo: Combat Evolved'daki "The Library" bölümü tam olarak buydu.

Özellikle Legendary zorluk seviyesinde oynayanlar için bu bölüm, tam bir işkenceydi. Dört kat boyunca birbirinin kopyası gibi görünen koridorlarda, bitmek bilmeyen ve sürekli üzerinize gelen Flood dalgalarıyla savaşıyordunuz. Sadece zor değil, aynı zamanda çok uzun, karanlık ve kafa karıştırıcıydı. Cortana'nın "Bu son kapı" deyip sizi bir sonraki tıpatıp aynı koridora göndermesi, psikolojik bir savaştan farksızdı.

Mafia'daki Fair Play görevi

Madem zorluktan bahsediyoruz, 2002 yapımı Mafia'daki "Fair Play" görevini anmadan geçmek olmaz. Mafya dünyasına adım attığımız oyunda bir anda kendimizi 1930'ların derme çatma yarış arabalarından birinin direksiyonunda buluyorduk.

Görev, bu yarışı birinci bitirmemizi istiyordu. Sorun şu ki kullandığımız araç sabun kalıbı gibi kayıyordu, en ufak bir temasta dağılıyordu ve rakiplerimiz sanki son model araçlar kullanıyormuş gibi bizi geçip gidiyordu. Pistin o keskin virajları, aracın asla yolda durmaması ve tek bir hatanın yarışı kaybettirmesi, bu görevi bir mafya hesaplaşmasından daha stresli hâle getirmişti. Hatta görev o kadar zordu ki oyunun geçtiğimiz yıllarda çıkan Remake versiyonunda bu yarışın zorluğu ciddi anlamda düşürüldü.

God of War'ın Queen Sigrun'ı

Zor görevlerin sadece eski oyunlarda kaldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 2018 yapımı God of War, hikâyesiyle bizi mest ederken, son göreviyle de canımızı okumayı başarmıştı. Diğer sekiz Valkyrie'yi yendikten sonra onların hepsinin intikamını almak için karşımıza çıkan Kraliçe Sigrun, modern oyun dünyasının gördüğü en zorlu boss savaşlarından biridir.

Diğer tüm Valkyrie'lerin en güçlü hareketlerini birleştiren, inanılmaz hızlı saldıran ve neredeyse hiç açık vermeyen bu düşman, oyuncuların reflekslerini, sabrını ve stratejisini son damlasına kadar zorlamıştı.

Peki sizin oyunlarda en çok zorlandığınız görevler hangileriydi? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.