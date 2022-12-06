Unreal Engine 5, amiral gemisi ekran kartları derken oyunlar adeta gerçeğe dönüşmeye başladı. Oyunlardaki bazı grafikler ise hepimizi şaşkınlığa uğratmayı başarıyor.

Işık, gölge, ayrıntılar derken günlük hayatımızın bir parçasıymış gibi görünen oyunlara kendimizi bir anda kaptırabiliyoruz. Bazen de oynarken büyülendiğimiz bu oyunlar başımıza bela olabiliyor.

Oyunlardaki grafiklerin bu kadar gelişmesi zaman zaman kafa karışıklıkları da yaratabiliyor. Örneğin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sürerken savaş oyunundan alınan görsellerin gerçek sanılması ve büyük birçoğunuzun hatırlayacağı birçok örnekte olduğu gibi. Biz de Malumatfuruş'un da yardımlarıyla gündem yaratan oyun görsellerinden bazılarını sizler için derledik.

Oyunlardaki grafikler böyle olursa nasıl gerçek sanmayalım ki?

Soldaki Unreal Engine ile oluşturulan, sağdaki ise gerçek görsel.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim uzun bir süre yanlış anlaşılmaları beraberinde getirdi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sürerken tüm dünyanın gözü iki ülkeden gelecek en ufak bir haberdeydi. Durum böyle olunca da internette, haberlerde paylaşılan görüntüler anında milyonlarca insana ulaşıyordu. Facebook üzerinden Warpig Gaming ise istemeden yanlış bir haberin yayılmasına sebep oldu.

ARMA 3 yayını sırasında Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmesi üzerine oyunun içindeki (yukarıda da görmüş olduğunuz gibi) görüntüler "Son Dakika" başlığıyla haberlere bile konu oldu. Görüntülerin kaynağı ise ARMA 3'teki bu sahnelerdi:

Ukrayna'dan çekildiği söylenen bu görüntüler ise büyük bir tepki çekmişti.

Videonun orijinalinde sağ alt kısımda bir filigran olduğunu görebilirsiniz. Filigranda yazan isim ise videonun sahibi olan 'Borisao Blois'e ait. Blois'in oluşturduğu bu animasyon görüntüleri televizyon kanallarında ve sosyal medyada bir anda gündem olmuştu.

Nitekim Blois bu görüntüleri ilk paylaştığında altına şunları yazmıştı: "Bu, 2. Dünya Savaşı veya 2. Dünya Savaşı 4 bölümüne ait animasyonlarımın küçük bir derlemesidir. Animasyonları hava muharebesinden daha da uzaklaştırmaya çalışacağım çünkü onların başrolde oldukları oldukça açık. Tiger 1’in M4 Sherman’a karşı savaşını yaratmak istiyorum."

Ukrayna Savunma Bakanlığı da oyunların gerçekliğine kapılmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaptığı bu paylaşımla 4 Rus helikopterinin imha edildiği iddiasında bulunmuştu. Ancak kısa süre içerisinde bu paylaşımın da ARMA 3 oyununa ait olduğu ortaya çıktı.

Paylaşımda görülen sahneyi 0:22 saniyede görebilirsiniz.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Dünya Kupası maçlarında da benzer bir durum yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde oynadığı oyunu YouTube üzerinden canlı yayınla paylaşan bir kullanıcı, yayın başlığına “Dünya Kupası E Grubu” yazınca ortalık karışmıştı. Yaklaşık 40 bin kişinin izlediği canlı yayın, sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

“Dünyanın ilk Android işlemcili kadın robotu” olarak paylaşılan görüntü ise epey bilindik bir oyundandı.

Detroit: Become Human adlı, Android’lerin kendi seçimlerini yapmaya başlamasını konu alan oyun bir dönem oldukça popülerdi. Oyunun içinde yer alan bir karakter Twitter’da ‘dünyanın ilk kadın robotu’ olarak paylaşılmıştı. Hatta robotun temizlik, yemek gibi gündelik ev işlerini yapacağı söylenmişti. Birçok kullanıcı ise “Baş köşede otursun, temizliği ben yaparım” şeklindeki düşüncelerini paylaşmıştı.

Büyük bir beğeni toplayan oyundaki Chloe isimli bu Android ise oldukça gerçekçi yapılmıştı. Hatta şarkı bile söylüyordu.

Chloe'nin şarkı söylediği kısma 9:00'dan ulaşabilirsiniz.

Görüntü kalitesinin gerçekçi olması değil; düşük çözünürlükte olması da böyle paylaşımlara sebep olabiliyor.

Yukarıdaki görüntü, bir dönem siyasiler tarafından da paylaşılmış ve askeri bir operasyon olduğu söylenmişti. Medal of Honor isimli oyundan alınan görüntüler kısa süre içinde büyük bir yanlış anlaşılmaya dönüştü. Paylaşan isimler sonrasında bunun bir video oyunu olduğunu söylemiş olsa da birçok insan görüntülerin gerçek olduğuna çoktan ikna olmuştu.

Oyundaki sahneyi görmek için dakika 1:55'ten sonraya bakabilirsiniz.

Bu tarz videolarda görüntü kalitesinin düşüklüğü, daha gerçekçi görünmesine sebep oluyor. Zira net bir şekilde görebiliyor olsaydık insanların birer oyun karakteri olduğunu anlayabilirdik belki.

Yine benzer bir durum Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan savaştan olduğu söylenen bu görüntülerde de geçerli.

Sosyal medyada Drone Strike Military War 3D adlı oyuna ait olan görüntüler gerçek sanılarak onaylı hesaplar tarafından paylaşılmıştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almıştı. Yanlış anlaşılmaya sebep olan oyun ise şöyleydi:

GTA 4 hileleri ise ‘darbe şifresi’ sanılmıştı...

Her ne kadar birçoğumuz bunların oyun hileleri olduğunu farkında olsak da oyun oynamayan ve hile ne demek bilmeyen insanlar bile var. Oyunlara hiç ilgisi olmayan insanlar için de bu gibi haberlere inanmak çok daha kolay oluyor.

BONUS: God of War adlı oyunun reklamını yapmak amacıyla Kratos’un görselleri İstanbul metrosuna yapıştırılmıştı ama...

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Kratos’un bir Yunan Tanrısı olduğunu iddia ederek oyunun reklamını çok yanlış anlamıştı.

Günümüzde istediğimiz hemen her bilgiye elimizin altındaki internet sayesinde ulaşabiliyoruz. İnternetten edindiğimiz bilgiler ise her zaman doğru olmayabiliyor. Nitekim koskoca TV kanallarını bile ikna eden görüntülere bizim de inanıyor olmamız oldukça doğal. Peki siz bu görselleri veya gündem olan başka bir oyun görselini hatırlıyor musunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın...