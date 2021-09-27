Detroit: Become Human isimli video oyununun Chole isimli robotu, çok takipçili bir Twitter hesabından gerçek robotmuş gibi servis edildi. Bu robotun gerçek olduğunu düşünen kullanıcılarsa birbirinden ilginç paylaşımlar yaptılar.

Quantic Dream, 2018 yılında piyasaya sürdüğü Detroit: Become Human isimli oyun ile Android dünyasının gerçek hayata nasıl dahil olabileceğine dair çarpıcı bir bakış atmamızı sağlamıştı. Yayınlandığı dönemin en popüler oyunlarından bir tanesi olan Detroit: Become Human'daki olay, Android robotların insanlarla nasıl "yaşayabileceklerini", vereceğimiz kararlar ile belirlemekti.

Oyunda yer alan robotlardan bir tanesi de "Chloe" ismine sahipti. Oyun genelinde yalnızca 1 tane olan ve yönetemediğimiz Chloe, oyun boyunca bizlere asistanlık yapıyordu. Bir Twitter hesabı ise bu robotu kullanarak, sosyal medyada garip bir yanlış anlaşılmanın yaşanmasına yol açtı. Hesap sahibinin bunu bilinçli bir şekilde yaptığını düşünüyor olsak da Chole'ün "dünyanın ilk Android işlemli bayan robotu" olarak servis edilmesi, kullanıcıların da oldukça ilginç paylaşımlar yapmasına yol açtı.

İşte kullanıcıların Chloe'ü gerçek sanıp yaptığı ilginç paylaşımlar