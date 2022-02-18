Savaş Oyunu Videosu, Rusya-Ukrayna Savaşı Zannedildi

Facebook'ta bir içerik üreticisinin paylaştığı oyun videosu, milyonlarca kişi tarafından gerçek sanıldı ve Ukrayna-Rusya arasında savaşın başladığını zannetmelerine yol açtı. Öte yandan bu video, benzer kriz zamanlarında da internette dolaşıyordu.

Günümüzde video oyunların gerçekçiliği artık çok yüksek seviyelere ulaştı. Red Dead Redemption 2 ve Microsoft Flight Simulator gibi oyunlar film tadında gerçekçilik sunarken, bu dünyaya yakın olmayanlarsa oyun ile gerçek görüntüler arasındaki farkı ayırt edemez oldu. Öyle ki geçtiğimiz yıllarda Türk televizyonlarında da benzer bir olayla karşılaşmıştık.

O olayda bir haber kanalı, askeri simülasyon oyunu ARMA 3’ten alınan görüntüleri gerçek görüntü gibi ekranlara haber olarak yansıtmıştı. İşte bugün, ARMA 3 yeniden ‘gerçek sanıldı’. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin tırmandığı günlerde tüm dünya konuyu endişeyle takip ederken Facebook’ta paylaşılan bir oyun videosu, birçok kişi tarafından iki ülke arasında savaş çıktığı şeklinde yorumlandı.

Facebook'ta ışık hızıyla yayılan o video

Facebook’tan canlı yayın başlatan Warpig Gaming isimli bir içerik üreticisi, canlı yayında Ukrayna ve Rusya’yı temsil eden birlikleri ARMA 3 üzerinde karşı karşıya getirdi. Aslında daha önce de benzer gerilim dönemlerinde paylaşılan video, temelde iki tarafın da sırasıyla birbirinin yer kuvvetleriyle mücadelesini gösteriyordu. Önce Ukrayna’yı savunan birlikler Rus hava savunmasına saldırıyor, sonrasında da Rus hava savunması Ukrayna hava savunmasına saldırıyordu.

Yayının başlığı ve içeriğiyse ARMA 3’ün halihazırda günümüz oyunlarına taş çıkarabilen gerçekçiliğini artırıyordu. Savaş anı, yayında ‘Breaking News (Son Dakika)’ manşetiyle birlikte veriliyor, canlı yayın da ‘Rusya vs Ukrayna MiG-29 vs C-RAM’ başlığını taşıyordu. İçerik üreticisi, yayın bilgisinde ARMA 3 oynadığını gösterse bile pek çok kişi yalnızca görüntülere odaklandı.

Şu anda 410 binden fazla beğeniye ve 43 milyondan fazla görüntülenmeye sahip olan video, Facebook’ta gerçek sanılması nedeniyle çok kısa sürede yayıldı. Videoya yapılan yorumlarda birçok kişinin bunu gerçek sandığı, bazı kişilerinse yine bir oyun değil, bunların bir görsel efekt olduğunu söylediği görüldü. Yine birçok kişiyse bu videonun bir oyundan üretildiğini yorumlar sayesinde öğrendi.