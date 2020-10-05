Apple tarafından Geep Canada adlı bir geri dönüşüm şirketine açılan davaya göre 100 binin üzerinde iPhone, iPad ve Apple Watch, geri dönüştürülmek yerine 22,7 milyon dolar karşılığında yeniden satıldı.

ABD’li teknoloji şirketi Apple, geri dönüşüme oldukça önem veren bir şirket ve her yıl yüz binlerce ürününü hem kendisi çatısı altında hem de ortakları aracılığı ile imha ederek geri dönüşüme kazandırıyor.

Apple’ın geri dönüşüm konusundaki ortaklarından biri de Kanada merkezli bir şirket olan Geep Canada ve görünüşe göre iki şirket arasındaki ortaklık pek de istenildiği gibi ilerlememiş durumda.

Apple tarafından Geep Canada’ya açılan davaya göre Kanadalı şirkete geri dönüşüm amacıyla gönderilen 100 binin üzerinde iPhone, iPad ve Apple Watch; parçalanarak geri dönüştürülmek yerine yeniden piyasaya satılmış durumda.

Üstelik Geep Canada da Apple tarafından ortaya atılan iddiaları doğruluyor ve söz konusu ‘satışın’, şirketin bilgisi dahilinde olmayan üç ‘açgözlü’ çalışan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek Apple’a karşı dava açmış durumda. Apple’a göre ise söz konusu açgözlü çalışanlar, Geep Canada’da üst düzey yönetici olan kişiler.

Apple'a göre yeniden satışa sunulan ürünlerin sayısı 100 binin üzerinde

Apple’ın Geep Canada’ya dava açtığı yeni açıklanmış olsa da Apple tarafından açılan davanın tarihi Ocak 2020’ye, Geep Canada’nın açmış olduğu karşı dava ise Temmuz 2020’ye dayanıyor.

İddialara göre Apple, 2015 ile 2017 yılları arasında Geep Canada’ya geri dönüştürülmek üzere 531.966 iPhone, 25.673 iPad ve 19.277 Apple Watch gönderdi. Ancak daha sonra gönderdiği birimlerinin tamamının Geep Canada’nın deposunda yer almadığını gören Apple, cihazların seri numaralarını kontrol etti.

Geri dönüşüme gitmesi gereken ürünlerin yeniden satışından 22,7 milyon dolar gelir elde edildi

Yapılan kontroller sonucunda 103.845 cihazın yani Apple’ın söz konusu zaman aralığında Geep Canada’ya gönderdiği cihazların yaklaşık yüzde 18’inin operatör ağlarına bağlı olduğu yani bir yerlerde kullanılmaya devam ettiği tespit edildi. Apple’a göre bu tespit, yalızca LTE bağlantı özelliğine sahip cihaz sayısı. Yani LTE desteği olmayan Apple Watch ve iPad’ler ile bu sayı daha da yukarılara çıkabilir.

Apple, Geep Canada’ya açmış olduğu davada söz konusu 100 binin üzerinde cihazın yeniden satışından elde edilen 22,7 milyon dolarlık geliri geri istiyor. Geep ise Apple’a karşı açmış olduğu davada söz konusu satıştan sorumlu üç çalışanı aradığını ifade ediyor. Yani Geep, ortada 22,7 milyon dolarlık bir satış olduğunu kabul ediyor ancak bunu gerçekleştiren kişilerin kim olduğunu bilmediğini iddia ediyor.