Getir, Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kuryeler, hava muhalefeti olduğu süre boyunca motorlarla değil, otomobillerle hizmet verecek.

Türkiye, birkaç gündür kış mevsimini tam da olması gerektiği gibi yaşıyor. Öyle ki ülkenin dört bir yanı adeta buz kesmiş durumda. Ancak esas kış daha gelmedi. Zira Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre Türkiye, yarın itibarıyla yeni bir soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Sektör kaynakları, bu soğuk hava sistemi nedeniyle İzmir ve Antalya gibi genelde sıcak olan kentlere bile kar yağacağını söylüyorlar.

Bu durumu değiştirmek elbette mümkün değil. Ancak olumsuzluklara karşı alınabilecek bazı önlemler var. Örneğin Getir, hava koşullarıyla ilgili yeni bir karar aldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kuryeler, hava muhalefeti nedeniyle motosikletlerle değil, araçlarla hizmet verecek. Getir, olası gecikmeler için de şimdiden özür diledi.

Getir'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Kuryelerimizin güvenliğini her şeyin önünde tutuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerini yakından takip ediyor ve gereken tedbirleri alıyoruz.

Tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşullarının kuryelerimizin güvenliğini tehlikeye atmaması için hava muhalefetinin olduğu durumlarda motorlarımızla hizmet vermeyip, araçlarla teslimat yapacağımızı hatırlatmak isteriz.

Bu önlemler sebebiyle siparişlerinizde yaşanacak gecikme ve iptaller için göstereceğiniz anlayışa şimdiden teşekkür ederiz.