Getir'de Yeni Fırtına: En Büyük Hissedarın Şirketi Satmaya Karar Verdiği İddia Edildi

Getir'in en büyük hissedarı Mubadala, firmayı satmayı planlıyor gibi görünüyor. Konuya aşina kaynaklara göre Mubadala, Getir Finans, Getir Perakende ve Getir Araç için alıcı arıyor. İşte detaylar...

Pandemi döneminde 12 milyar dolarlık bir şirket hâline gelen ancak sonradan bir türlü toparlayamayan Getir ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reuters'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir habere göre Getir'in en büyük hissedarı Mubadala, şirketi satmak için potansiyel alıcılarla görüşmeye başlamış durumda.

Aslına bakacak olursak Abu Dhabi merkezli yatırım fonu Mubadala, Getir'i daha geçtiğimiz yıl satın aldı. Gelen son haberler, şimdi de devretmek istiyor. Bu kararın nedeni tam olarak bilinmiyor ancak kaynaklar, Getir Araç şirketi için TikTak ile anlaşmaya varılmak üzere olduğunu söylüyorlar. Getir Perakende ve Getir Finans iştiraklerinden çıkmak için de alıcı aranıyor.

Taraflar sessiz!

Reuters'ın haberi, taraflara da soruldu. Ancak şu an için konuyla ilgili herhangi bir şey söylenmedi. Tiktak, Mubadala ve Getir, sessiz kalmaya devam ediyorlar. Bu sessizliğin yakın bir gelecekte bozulması muhtemel diyebiliriz.

Mubadala'nın Getir'i satacağı iddiasına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.