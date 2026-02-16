Getir Kurucuları, Mubadala'ya 700 Milyon Dolarlık Dava Açtı! İşte Nedeni

Getir'in kurucuları, vaat edilen varlıkların teslim edilmediği gerekçesiyle Mubadala'ya 700 milyon dolarlık dava açtı.

Türkiye’nin en büyük teslimat uygulamalarından biri olan Getir’in yemek, su, market teslimatı gibi bölümlerinin geçtiğimiz hafta gelen resmî açıklamayla Uber Eats’e satıldığı açıklanmıştı. Böylece Uber Eeats hem Trendyol Go’nun hem de Getir’in sahibi olacaktı. Uber Eats satın alımı için bekleyiş sürerken bugün Getir’le alakalı beklenmedik başka bir gelişme yaşandı.

İlk olarak Financial Times tarafından bildirilen habere göre Getir’in kurucuları, şirketin sahibi olan Abu Dabi merkezli Varlık fonu Mubadala’ya dava açtı. Davanın Nazım Salur ve Serkan Borancılı’dan geldiği bildirildi.

700 milyon dolarlık tazminat davası

Gelen bilgilere göre Getir kurucuları, şirketin yeniden yapılandırılma sürecinde vaat edilen varlıkların teslim edilmediği gerekçesiyle davayı açmış. En az 700 milyon dolarlık bir tazminat davası olduğu da gelen bilgiler arasında. Kurucuların iddiaları, şirketin zorlu bir finansal süreçten geçerek yeniden yapılandırıldığı dönemdeki varlık paylaşımına odaklanıyor.

Salur ve Borancılı, yeniden yapılandırma sonrası kendilerine sadece "en az kârlı" varlıklar olan FreshDirect ve n11’in devredildiğini belirtmiş. Kurucular, aralarında Getir Finans'ın da bulunduğu ve kendilerine söz verildiğini iddia ettikleri diğer değerli varlıkların henüz teslim edilmediklerini de eklemiş. Bu yüzden de dava açılmış. Neler olacağını zaman gösterecek.