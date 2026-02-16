Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Telefon kılıflarında fırsatlar! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Getir Kurucuları, Mubadala'ya 700 Milyon Dolarlık Dava Açtı! İşte Nedeni

Getir'in kurucuları, vaat edilen varlıkların teslim edilmediği gerekçesiyle Mubadala'ya 700 milyon dolarlık dava açtı.

Getir Kurucuları, Mubadala'ya 700 Milyon Dolarlık Dava Açtı! İşte Nedeni
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin en büyük teslimat uygulamalarından biri olan Getir’in yemek, su, market teslimatı gibi bölümlerinin geçtiğimiz hafta gelen resmî açıklamayla Uber Eats’e satıldığı açıklanmıştı. Böylece Uber Eeats hem Trendyol Go’nun hem de Getir’in sahibi olacaktı. Uber Eats satın alımı için bekleyiş sürerken bugün Getir’le alakalı beklenmedik başka bir gelişme yaşandı.

İlk olarak Financial Times tarafından bildirilen habere göre Getir’in kurucuları, şirketin sahibi olan Abu Dabi merkezli Varlık fonu Mubadala’ya dava açtı. Davanın Nazım Salur ve Serkan Borancılı’dan geldiği bildirildi.

700 milyon dolarlık tazminat davası

getir

Gelen bilgilere göre Getir kurucuları, şirketin yeniden yapılandırılma sürecinde vaat edilen varlıkların teslim edilmediği gerekçesiyle davayı açmış. En az 700 milyon dolarlık bir tazminat davası olduğu da gelen bilgiler arasında. Kurucuların iddiaları, şirketin zorlu bir finansal süreçten geçerek yeniden yapılandırıldığı dönemdeki varlık paylaşımına odaklanıyor.

Salur ve Borancılı, yeniden yapılandırma sonrası kendilerine sadece "en az kârlı" varlıklar olan FreshDirect ve n11’in devredildiğini belirtmiş. Kurucular, aralarında Getir Finans'ın da bulunduğu ve kendilerine söz verildiğini iddia ettikleri diğer değerli varlıkların henüz teslim edilmediklerini de eklemiş. Bu yüzden de dava açılmış. Neler olacağını zaman gösterecek.

Uber, Getir'i de Satın Alıyor! Uber, Getir'i de Satın Alıyor!
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

TIME Dergisine Kapak Olarak Milyonlarca Okuyucunun Dikkatini Çekmiş 12 Türk

TIME Dergisine Kapak Olarak Milyonlarca Okuyucunun Dikkatini Çekmiş 12 Türk

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com