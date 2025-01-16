Getir kurucusu Nazım Salur, şirketin en büyük ortaklarından Abu Dabi Devlet Fonu Mubadala'ya ateş püskürdü. Salur, Mubadala'nın Getir'in bölünmesine yönelik anlaşmayı yok saydığını söylüyor.

Türkiye'nin en büyük hızlı teslimat platformlarından Getir ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Getir patronu Nazım Salur, X'te önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Getir'in yatırımcıları arasında bulunan Abu Dabi Devlet Fonu Mubadala ile şirket arasında sorunlar yaşandığını gözler önüne seriyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; Getir, geçtiğimiz yıl bir karar almış ve ikiye bölüneceğini açıklamıştı. İşte Mubadala ile şirket arasındaki gerilim de buradan kaynaklanmış gibi görünüyor. Nazım Salur'un açıklamasına göre Mubadala, yapılan anlaşmayı yok sayıyor. Getir kurucusu, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını açıkladı.

Nazım Salur'un yaptığı açıklama şöyle:

BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız.

Getir'in bölünme sürecine ilişin detayları öğrenmek isterseniz:

Nazım Salur'un açıklaması üzerine Mubadala'nın sosyal medya hesaplarını kontrol ettik. Ancak şimdilik herhangi bir açıklama olmadığını görüyoruz. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.