Getir, Birleşik Krallık'ta Uber Eats ile bir anlaşma imzaladı. Şirket, bu anlaşma kapsamında Uber Eats'e verilen siparişleri müşterilere ulaştıracak. Anlaşma kapsamı, gelecekte daha fazla ülke için genişletilecek.

Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat şirketlerinden Getir ile Uber'in Türkiye'ye geleceği açıklanan ancak bir türlü gelemeyen yemek sipariş servisi Uber Eats arasında dikkat çeken bir anlaşma imzalandı. Şimdilik sadece Birleşik Krallık sınırları içerisinde geçerli olacak bu anlaşma ile Getir, Birleşik Krallık'ta Uber Eats siparişlerini taşıyacak. Market teslimatlarına yönelik iş birliği, tüketicilerin işine yarayacak gibi görünüyor.

Getir ile Uber Eats arasında yapılan anlaşma kapsamında Getir'in sunduğu hizmet ve ürünler, Uber Eats'e entegre edildi. Birleşik Krallık'taki Uber Eats kullanıcıları, buradan sipariş vermeye devam edecekler. Getir'in Birleşik Krallık'taki operasyon birimi de satın alınan ürünlerin teslimatını gerçekleştirecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Getir'in "dakikalar içerisinde teslimat" sözü verdiği belirtildi.

Uber Eats'in hizmet verdiği diğer Avrupa ülkelerine de yayılacak

Şu an için sadece Birleşik Krallık'ta geçerli olan anlaşmanın kapsamı, ilerleyen dönemlerde genişleyecek. Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında, hizmetin önce Almanya ve Hollanda'da, ardından da Uber Eats'in hizmet vermekte olduğu diğer Avrupa pazarlarında yaygınlaşacağı belirtildi. Uber Eats'in internet sitesine baktığımızda, hizmetin İspanya, Portekiz, İtalya, Belçika, Fransa ve İsviçre gibi ülkelerde de bulunduğunu görüyoruz.

Getir, son dönemlerde dış pazarlardan çekildiğini açıklamasıyla gündem oldu. Hatta geçmişte 12 milyar dolar civarında değerlemeye sahip olan Getir, artık 2.5 milyar dolarlık bir şirket. Hâl böyle olunca Getir'in yeni kazanç yolları aramasının gayet makul olduğunu söyleyebiliriz. İşte Uber Eats ile yapılan anlaşma da bunun en net göstergesi. Şirket, operasyonlarını azaltmasına rağmen Uber Eats aracılığıyla gelir elde etmeye devam edecek.