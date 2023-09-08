Getir'in son yatırım turunu 500 milyon dolarla tamamladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Getir ve yatırımcılar, artık sadece imza atacaklar. Ancak şirketin değerlemesi gerilemiş durumda.

Türkiye'nin en büyük hızlı teslimat platformlarından Getir'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir süre önce stratejik kararlar alıp bazı ülkelerden çekilen şirket, edinilen bilgilere göre arka planda bir yatırım turuna çıktı. Bu süreci tamamlayan şirket, 2.5 milyar dolarlık değerleme üzerinden 500 milyon dolarlık yeni yatırımı kapmış oldu.

Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Getir'in son yatırım turu, prensipte anlaşma aşamasını geride bıraktı. Şirketin çok yakında 500 milyon dolarlık yatırım için taraflarla masaya oturması bekleniyor. Küresel ekonomik koşullar olumsuz olmasına rağmen Getir'in yarım milyar dolarlık yatırım almasının önemli olduğunun altını çizelim.

Ancak Getir'in değerlemesi düştü!

Geçtiğimiz yıl sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Getir'in 768 milyon dolar yatırım aldığını ve bu yatırımla 11.8 milyar dolarlık değerlemeye ulaştığından bahsetmiştik. Hatta şirket, o yatırım turu sonrası "decacorn" olmuştu. Ancak geçen bir yıllık süreçte Getir'in küçüldüğünü görüyoruz. Az önce de bahsettiğimiz gibi Getir'in yeni değerlemesi 2.5 milyar dolar.

Hızlı bir şekilde büyüyerek 9 ülkede hizmet vermeye başlayan Getir, kısa bir süre önce Fransa, İspanya, Portekiz ve İtalya'dan çekilme kararı aldığını açıkladı. Geçtiğimiz ay yapılan bir açıklamada ise 2.500 kadar personelin işten çıkarılacağı açıklandı. İşte tüm bunlar, Getir'in değerlemesinin neden gerilediğini açıklar nitelikte...