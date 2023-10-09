Günümüzde “İstek değil, ihtiyaç.” dedikleri türden bir uygulama hâline gelen Getir, hayatımızı en çok kolaylaştıran araçlardan biri oldu. Manavdan tutun PetShop'a kadar tüm ihtiyaçlarımızı ortalama 10 dakika içinde kapımıza getiren bu uygulamanın hikâyesini hiç merak etmiş miydiniz?

Özellikle pandemi döneminde vazgeçilmezimiz olan Getir; hayata geçirilmiş bir girişimin, başka bir fikri tetiklemesiyle ortaya çıktı. Birkaç yıl içinde, uygulamanın içinde birçok farklı imkânı da sağlayarak yurt dışına kadar yayıldı.

Bu kısacık süre zarfında büyük başarılara imza atan ve hepimizin telefonunda uygulaması bulunan Getir'in "fikir babasına" ve nasıl ortaya çıktığına birlikte bakalım.

Getir’in kurucusu, 50 yaşından sonra bir girişim fikri geliştirdi.

Nazım Salur, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesinin İşletme Bölümünden mezun oldu ve seri girişimciliğe başladı. Zamanında, ofis mobilyaları da üretti; Amerika’daki endüstriyel tesislerin ve fabrika üretim hatlarının satışına aracılık yapan bir şirket de kurdu.

Daha sonrasında ise teknoloji alanına eğilim göstermeye başladı. Bu alandaki ilk girişimi ise 2013 yılında ortaya çıkardığı “BiTaksi”’ydi. Yolcuları, taksilerle buluşturan bir uygulama geliştirip Türkiye’ye ilk defa takside kredi kartıyla ödeme yöntemini sundu.

Taksi girişimciliği, Getir fikrinin ortaya çıkmasını sağladı.

Yolcularla taksileri hızlı bir şekilde buluşturan uygulama, başka bir fikrin önünü açtı. Salur, “İnsanlara 3 dakikada taksi gönderebiliyoruz. Bu araçlara ürün koysak diğer ihtiyaç ürünlerini de 10 dakikada götürebiliriz.” düşüncesiyle heyecanlanıp GittiGidiyor’un kurucu ortaklarından Serkan Borançılı’ya bu fikri anlattı ve birlikte yola koyuldular.

2015 yılının Temmuz ayında hayatımıza giren Getir, dünyada bir ilki Türkiye’de başlattı ve birkaç dakika içinde market ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Başlangıçta yalnızca belirli bir bölgenin içindeki kullanıcılara teslimat sunuyordu.

Uygulamanın, günümüz dünyasındaki biz üşengeç insanlara sağladığı hizmet bir yana pratik arayüzü ve kolay kullanımı da markayı popüler hâle getirdi. Pandemi döneminde ise kullanıcı oranı %60 oranında arttı. Hızla büyüyen Getir, büyük yatırımlar aldı ve her daim genişlemeye devam etti.

Yalnızca belli bölgelere teslimat sağlayarak başlayan marka; zamanla, Türkiye’yi de aşıp başka ülkelere yayıldı.

6. yılına giren Getir, Türkiye'den sonra ilk durak olarak Londra'da da hizmete başladı. Aynı yıl içinde Amsterdam, Berlin ve Paris'e de ulaştı. Daha sonra İtalya, Protekiz ve İspanya'da hizmet veren bir diğer hızlı market teslimatı uygulaması BLOK'u da satın aldı ve BLOK'un yeni adı da Getir oldu.

2023 yılının Temmuz ayına geldiğimizde ise Fransa, Portekiz ve İspanya'dan "Yerel makamların dayattığı kompleks, yasal ortam ve düzenlemeler; şirketin başarısını zorlaştırıyor." gerekçesiyle çekildiler.

Getir, başka şirketleri de satın alarak büyümeye devam etti.

BLOK, Getir'in bünyesine kattığı tek şirket değildi. Anadolu Grubu altında yer alan araç uygulaması MOOV'un da %75'lik hisse payını devraldı ve "GetirAraç" hizmeti hayata geçti. 2022 yılında ise Alman rakibi Gorillas'ı satın aldı.

Firmanın gündem yaratan bazı olayları da oldu.

2023 yılının başlarında, Getir'in hacklendiği ve verilerimizin 3. şahıslarla paylaşıldığı ortaya çıktı. Şirket, siber saldırı gerçekleştiğini kabul ettikten sonra yukarıdaki açıklamayı yapmıştı.

Global ölçekte yeniden yapılanmaya gittiğini söyleyen şirket, 23.000 çalışandan 2.500'üyle, yani çalışanlarının %10,86'sıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Daha önce de bir Getir çalışanı, şirkette emek sömürüsü olduğunu, zor koşullar altında çalışıp izin alamadıklarını WhatsApp grubundaki ekran görüntüleriyle aktarmıştı. Bu sebeple şu anda Getir'in işten çıkarma sürecine de tepkiler yağıyor.

5 ülkede faaliyet göstermeye devam ediyor.

Türkiye'deki birkaç bölgeyle yola çıkan Getir; İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 5 ülkede faaliyet gösteriyor. Getirİş, GetirÇarşı, GetirBüyük, BiTaksi uzantılarıyla birçok ihtiyacımızı karşılamaya devam ediyor.

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