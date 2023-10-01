sahibinden.com, bugün ülkedeki en popüler siteler arasında. İnsanların, bazen sadece hobi için açıp ilan baktıkları bu site, her gün on milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Yıllardır değişmeyen ziyaretçi kitlesiyle en iyiler arasına giren bu sitenin hikâyesini de merak ediyor musunuz?

90'lı yıllarda internetin popülerliği arttıkça bu alanda yatırım yapma fırsatları da dikkat çekmeye başladı. sahibinden.com'un da başarı hikâyesi, internetin gücünü fark eden girişimcilerin öncülüğünde başladı ve bugün Türkiye'deki en büyük online ilan platformlarından biri haline geldi.

Yeni yeni gelişen pazarda kendine akıllı hamlelerle yer edinen sahibinden.com, ücretsiz ilan sitesi olarak hayata geçerken bizlere de hayal gücünün ve azmin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Bilmeyenimiz elbette yoktur ama biz yine de kısaca sitenin ne olduğuna değinelim.

İnternetin henüz hayatımıza girmediği dönemlerde bu tür ilanlar gazetelerde yayınlanıyordu. İnternetin hayatımıza girmesiyle bizleri de bu angaryadan kurtaran sahibinden.com, gazetelere verilen bu ilanların internet ortamına aktarılmasını sağladı. Sarı sayfalar sarı site oldu özetle.

Site, insanlık tarihinde büyük bir etki yaratan bu dönemin öncülerinden biri olarak kabul edilen Aksoy Grup'un sahibi Taner Aksoy tarafından kuruldu. Bu platform, sanal ortamda detaylı ilan verme imkânı sunarak kullanıcıların ürünlerini veya hizmetlerini görsel olarak tanıtmalarını sağlıyor. Aynı zamanda, alıcılar için de ürünleri kolayca arayıp bulma imkânı sunarak önemli bir hizmet sunmakta.

Her şey, 1992'de Florida Metropolitan University'den mezun olan Taner Aksoy'un Türkiye'de internet üzerinde ilan verme sisteminin eksik olduğunu fark etmesiyle başladı.

Özellikle Amerika'da oldukça yaygın olan internet kullanımının Türkiye'de de aynı ilgiyi çekebileceğini öngörerek 2000'de sahibinden.com'u kurarak bu potansiyeli değerlendirmeye başladı. Böylece 3000’e yakın ilan ile yayın hayatına başlamış oldu meşhur site.

Aksoy, tek sahibi olduğu sitenin yönetiminde en başından beri aktif olarak rol alıyor; başka bir ortağı bulunmuyor. Ayrıca Aksoy Grup şirketi, aileye ait bir işletme olup otelcilik ve turizm sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirketin mevcut patronu ise Mustafa Aksoy olarak biliniyor.

Bugünkü başarısına ulaşmak sahibinden.com için kolay olmadı.

Site, başlangıçta sadece 2700 ilanla faaliyete başladı ve kurulurken de muhtemelen bu kadar büyüyeceği tahmin edilmemişti. 2007 yılında ekonomik zorluklar yaşayan sahibinden.com'un yayın hayatına devam edebilmek için kredi çektiği haberleri ortaya çıktı. Fakat çok geçmeden bu haberlerin de yalan olduğu açıklandı.

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte marka bilinirliği de yükselen site, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri haline gelerek hızla büyüdü. Günümüzde milyarlarca liralık ticaretin döndüğü bir platform olarak başarıya ulaştı.

Yalnızca bir e-ticaret platformu olmanın ötesinde, Türkiye'deki e-ticaretin başlangıcından bu yana olan evrimin bir temsilcisi olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından biri olarak tanınan bu site, birçok tartışmanın da odağı halinde. İlan sahipleri, sahibinden.com ya da bir başka platforma ilan verdikten sonra aynı ilanı farklı sitelerde yayınlamaktan doğal olarak çekiniyorlar.

Özellikle emlak ilanlarındaki fiyat değişimi gerektiği zaman bu değişiklik, ilanın olduğu tüm platformlarda da yapılması gerekiyor. Bu durum, sahibinden.com'a ilan veren kişilerin farklı platformlara da ilan vermelerini engelliyor. Hal böyle olunca da rakip sitelerin bu pazarda bulunmasını güçleştiren bir durum ortaya çıkıyor. Bu da siteyi tartışmaların odağı yapıyor.

2018'de de Rekabet Kurumu, aşırı fiyatlama yoluyla hakim durumunu kötüye kullanmasından dolayı siteye 10 milyon 680 bin 425,98 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı. Ayrıca henüz taze, daha geçtiğimiz ay sonuçlanmış bir diğer cezası da var: Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un yukarıda da bahsettiğimiz gibi rekabeti engelleyici davranışlarda bulunduğu kararından dolayı 40 milyon TL'yi aşan idari para cezası verdi.

Yaklaşık 700 çalışanı ile 2000’den bu yana kesintisiz hizmet veren sahibinden.com, hepimizin hayatında oldukça önemli bir yere sahipken yıllardır değişmeyen site trafiğini dinamik tutmanın başarı unsuru olduğunu gösteren güzel bir örneği.