Getty Images ve Shutterstock, 3,7 milyar dolarlık anlaşma ile birleşerek görsel içerik sektöründe güçlerini birleştirdi.

Görsel içerik dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Getty Images ve Shutterstock, birleşme kararı aldı. İki şirket, yaklaşık 3,7 milyar dolarlık bir birleşme anlaşması imzaladı. Yapılan bu anlaşma ile birlikte her iki şirketin görsel içerik hizmetleri tek çatı altında toplanacak.

Birleşmeden sonra yeni şirketin "Getty Images Holdings" adını taşıyacağı açıklandı. New York Borsası'nda ise "GETY" sembolüyle işlem görmeye devam edecek.

3,7 milyar dolarlık dev anlaşma

Toplamda 3,7 milyar dolar işletme değerine sahip olacak olan bu şirketin üçüncü yılın sonuna kadar yıllık 150 milyon ila 200 milyon dolar arasında maliyet tasarrufu sağlaması bekleniyor. Ayrıca ikinci yıldan itibaren gelir ve nakit akışında artış öngörülüyor. Getty Images CEO'su Craig Peters, bu birleşmenin içerik yelpazesini genişletme ve finansal gücü artırma fırsatları sunduğunu belirtirken Shutterstock CEO'su Paul Hennessy ise yaratıcı içerik arşivini genişletme ve müşteri taleplerine daha kapsamlı çözümler sunma açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu birleşmenin her iki şirketin kaynaklarını bir araya getirerek görsel içerik sektöründe daha güçlü bir konum elde etmelerine olanak tanıyacağı ise aşikar diyebiliriz.