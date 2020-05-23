Ghost of Tsushima’da Zorluk Seviyeleri Olacağı Onaylandı

Ghost of Tsushima’nın yaratıcı yönetmeni Jason Connell, yılın en çok beklenen oyunlarından Ghost of Tsushima'da zorluk seviyeleri olacağını doğruladı. Connell, oyuncuların bu zorluk seviyelerini istedikleri gibi artırıp azaltabileceklerini söylüyor.

2020’nin en çok beklenen PlayStation 4 oyunlarından Ghost of Tsushima, son zamanlarda birçok farklı haberle karşımıza çıkıyor. Bu noktada geliştirici stüdyo Sucker Punch’ın geçtiğimiz günlerdeki açıklamasının ardından şimdi de oyunun yaratıcı yönetmeni, oyunda zorluk seviyeleri olacağını doğruladı.

The Washington Post’a konuşan Ghost of Tsushima’nın yaratıcı yönetmeni Jason Connell, yaptığı açıklamada oyunun zorluk seviyelerine sahip olacağını, oyuncuların beceri seviyelerine ve oyunun ne kadar zor olmasını istediklerine göre uygun seçenekleri seçebileceklerini söylüyor. Connell, röportajında ayrıca oyuncuların bu zorluk seviyelerini dilediklerini gibi artırıp azaltabileceklerinin de altını çizdi.

Geçtiğimiz haftanın başlarında Ghost of Tsushima’nın oyun direktörü Nate Fox, oyunun mücadelesinin zor olacağını açıklamıştı. O kadar zor ki bir anlık dikkatsizlik veya doğru hareketin yapılamaması durumunda yalnızca birkaç vuruş oyuncuyu öldürmeye yetecekti. Neyse ki oyunda birden fazla zorluk seçeneği olacağını artık biliyoruz.

Ghost of Tsushima nasıl bir oyun?

Geliştiriciliğini Sucker Punch’ın üstlendiği Ghost of Tsushima, Sony tarafından PlayStation cihazlar için yayınlanan aksiyon, macera tarzında bir oyun. Oyunun 1200’lü yıllarda geçen hikayesinde ise Moğol saldırısına karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Ghost of Tsushima’nın yayınlanan hikayesi ise şu şekilde:

“13. yüzyılın sonlarında Moğol İmparatorluğu, Doğu'yu fethetmek için bütün ulusları yerle bir etmiştir. Acımasız ve kurnaz General Khotun Khan'ın liderliğindeki dev Moğol ordusunun Japonya anakarası ile arasındaki tek engel Tsushima Adası'dır.

Moğol saldırısının ilk dalgasında harabeye dönen adada, samuray savaşçısı Jin Sakai, klanının son sağ kalan üyelerinden biridir. İnsanları koruyup evini geri almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Yeni bir yol olan Ghost yolunu çizmek için onu savaşçı yapan gelenekleri bir kenara bırakıp Tsushima'yı özgür bırakmak için sıra dışı bir savaş başlatmalıdır.”

Ghost of Tsushima'dan 18 dakikalık oynanış videosu:

17 Temmuz 2020 tarihinde piyasaya sürülecek olan Ghost of Tsushima, şu anda PlayStation Store’da ön sipariş ile satın alınabiliyor. Oyunu 429 TL’ye ön siparişle satın almak için buradaki bağlantıyı, 489 TL’lik Ghost of Tsushima: Digital Deluxe sürümünü satın almak için de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.