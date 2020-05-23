Mafia II: Definitive Edition’daki Hatalar Can Sıkıyor

20 Mayıs'ta satışa sunulan Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition, performans sorunları ve hatalarla oyuncuların canını sıkmaya başladı. Oyunda karşılaşılan hatalar, en sonunda Reddit gibi platformlarda oyuncuların diline düştü.

Bu haftanın başlarında yayıncı 2K Games ve geliştirici Hangar 13, efsane oyun serisi Mafia’nın serideki üç oyunun bir derlemesi olan Mafia: Trilogy üzerinde birlikte çalışacaklarını açıklamıştı. Koleksiyon, serideki üç oyunun tamamen elden geçirilerek günümüz teknolojisine uygun şekilde yeniden düzenlenmesini içerecek.

2K Games’in bu duyurusunun ardından serinin hayranlarını bir heyecan kaplasa da bu coşku ne yazık ki uzun sürmedi. Oyuncuların hayal kırıklığına uğramasına neden olan şeyse ‘Definitive Edition’ oyunlarının performans sorunları oldu. Öyle ki Reddit gibi platformlarda pek çok oyuncu, oyunda başlarına gelen hataları kayıt altına alarak paylaşmaya başladı.

Mafia II: Definitive Edition’daki hatalar, oyuncuların diline düştü:

Yukarıdaki videoda görebileceğiniz üzere bir oyuncu, aracını sürerken bir anda boşluğa düşüyor ve oyun, saniyede 5 kare hızına kadar düşüyor. Üstelik bu sorunu yaşayan birçok oyuncu bulunuyor. Hatta PC ve Xbox One dahil olmak üzere farklı platformlardaki oyuncular, performans sorunlarından ve oyundaki kare hızından şikâyet ediyor.

Bu hatalar, son dönemlerde sosyal medyanın gündeminde yer edinse de 2K Games tarafından Mafia II: Definitive Edition’ın sorunlarına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan şirket, Mafia: Definitive Edition’ı 28 Ağustos’ta Xbox One, PlayStation 4 ve PC olmak üzere tüm platformlarda satışa sunmayı planlıyor. Bu oyunun hâlâ geliştirme aşamasında olması ise serinin diğer Definitive Edition oyunlarında karşılaşılan hatalardan ders alınabileceği anlamına geliyor.

Mafia: Trilogy’yi şimdi PC (Steam), Xbox One ve PlayStation 4 platformları için satın alabilir, Mafia II Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition’a anında erişebilirsiniz. Serinin ilk oyunun elden geçirilmiş versiyonu Mafia: Definitive Edition ise 28 Ağustos’ta, Mafia: Trilogy’nin fiziksel baskısıyla birlikte satışa sunulacak. Son olarak buradaki bağlantı üzerinden Mafia: Trilogy’yi Steam üzerinden satın alabileceğiniz gibi tüm oyunları ayrı ayrı da satın alabilirsiniz.