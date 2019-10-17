Ghost Recon Breakpoint'te Nasıl "df sf dasasdffd" Yapılır?

Öncelikle başlıkta random gülmediğimizi belirtelim. Ghost Recon Breakpoint'in PS4 sürümünde ilginç bir hata keşfedildi. İşte PlayStation 4 kontrol cihazındaki bir düğmenin sebep olduğu komik hata.

Ghost Recon Breakpoint'in PlayStation 4 sürümünde nasıl "df sf dasasdffd dasfdas dfas sfasdf asdf sf dasf fasdf asdf sf dasf asdffddasfdas dfas sfasdf asdf sf dasf" yapılacağını merak ediyorsanız (böyle bir şeyi neden merak ettiğinizi bilmiyoruz), cevabı oyun menüsünün kontrol cihazındaki yapılandırma bölümünde. Oyundaki ilginç bir gizemin bağlı olduğu seçenek, "Paylaş" düğmesinde keşfedildi.

Sosyal medyada ortaya çıkarılan eğlenceli yazım hatası, Paylaş düğmesinin gizli işlevini açığa çıkarıyor. Bazı oyuncular, hatayı yürüyerek, araçta ve fotoğraf modlarında doğrulamak için oyuna giriş yapsalar da, elbette hata sadece oyunda göz ardı edilen küçük bir yazım açığından kaynaklanıyor.

Açık dünyasıyla devasa bir oyun alanı sunan Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, sunduğu derin, kapsamlı ve taktiksel nişancı deneyimine rağmen yapılan ilk incelemeler de pek de iç açıcı yorumlar alamadı. Oyunun düşük puanlar almasının temel nedenlerinden biri oyun içi mikro ödeme sistemi olarak gösterildi.

Ubisoft tarafından geliştirilen Ghost Recon Breakpoint, yaklaşık 2 hafta önce PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına geldi.