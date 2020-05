Marvel Studios’un Ghost Rider karakteri için büyük planları olduğu artık bir sır değil. Bugün ortaya atılan yeni iddialara göre stüdyonun başkanı Kevin Feige, ikonik süper kahramanı Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) dahil etmek için yeni bir Ghost Rider projesi üzerinde kesin olarak çalışmaya başladı.

Marvel çizgi romanlarından bilinen Johnny Blaze nam-ı diğer Ghost Rider karakteri, 2007 ve 2011 yılında yayınlanan filmlerde Amerikalı ünlü aktör Nicolas Cage tarafından vücut bulmuştu. Küresel gişede toplam 360 milyon dolar gelir elde eden filmler, Sony çatısı altında geliştirilmişti ancak karakterin hakları yıllar sonra ait olduğu yere, yani Marvel Studios’a geri döndü.

İzleyenlerin bileceği üzere, Meksika asıllı Amerikalı aktör Gabriel Luna, ABC kanalında yayınlanan Marvel dizisi Agents of S.H.I.E.L.D.’in üçüncü sezonunda Ghost Rider karakteri ile karşımıza çıkmıştı. Luna'nın performansı Marvel hayranları tarafından övgüyle karşılanırken, Hulu’nun Ghost Rider merkezli bir dizi için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkmıştı, ancak daha sonra bu projenin sürpriz bir şekilde rafa kaldırıldığı söylenmişti.

Gabriel Luna, Marvel dizisi Agents of S.H.I.E.L.D.'in üçüncü sezonunda Ghost Rider karakterini canlandırmıştı

Şimdi ise Marvel Studios’un Başkanı Kevin Feige, Ghost Rider'ı MCU'ya getirmek istiyor gibi görünüyor. Fakat karakterin bu kez Luna tarafından canlandırılmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Rolü kimin üstleneceği şimdilik bilinmediği gibi, projenin beyaz perde için mi yoksa Disney+ platformu için mi olduğu da belirsiz.

Bununla birlikte, Feige'ın karakterin orijinal versiyonunu Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) dahil etmek istediği söyleniyor. Bu noktada biraz spekülasyon yapmaktan zarar gelmez. Ghost Rider’ın yıllar sonra beyazperdede yeniden boy göstereceği film Doctor Strange in the Multiverse of Madness olabilir. Bu elbette resmi olarak doğrulanmadı, ancak çizgi romanlardaki kurguyu hesaba katınca, ikilinin aynı filmde olması pek de uzak bir ihtimal değil.

Marvel Studios'un Ghost Rider rolü için Keanu Reeves'i düşündüğü biliniyor

Cehennem aleviyle sarılı zinciri ile bilinen Ghost Rider, çizgi romanlarda bir tek Doctor Strange’e diş geçiremiyordu. Ek olarak, Doctor Strange 2’nin korku temalı bir film olması bekleniyor. İlk filmin yönetmenliğini üstlenen Scott Derrickson, Marvel Studios ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle ocak ayında projeden çekilmişti. Kısa bir süre önce Derrickson’dan boşalan koltuğa ise Orijinal Spider-Man üçlemesinin arkasındaki isim olan Sam Raimi oturmuştu.