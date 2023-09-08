Gibi'nin Beşinci Sezonu Resmen Duyuruldu

Sevilen komedi dizisi Gibi'nin beşinci sezonu duyuruldu. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ve konusu gibi detaylar ise şimdilik gizemini koruyor.

Acun Ilıcalı'nın çevrimiçi dizi ve film platformu Exxen tarafından ilk kez 2021 yılından yayınlanan komedi dizisi "Gibi"nin yeni sezonunun yolda olduğu duyuruldu. Dizinin sevilen başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit ile dizinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımlar, Gibi'nin 5. sezonunun yolda olduğunu gözler önüne seriyor.

Bugün yapılan paylaşımlar dizinin yeni sezonu için duyuru niteliği taşıyor olsa da yeni sezonda bizleri nelerin beklediğine ilişkin herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Gibi'nin Instagram sayfasından yapılan paylaşımda, dizinin yakında yayınlanacağı bilgisi dışında detay verilmiyor.

Gibi konusu:

*Gibi Instagram sayfasından yapılan paylaşım.

Gibi'nin ilk dört sezonunda, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy isimli üç arkadaşın başına gelen komik olaylara tanıklık ettik. Bunun beşinci sezonda da devam edeceği aşikâr. Ancak yeni sezonda konuların nasıl işleneceği şimdilik belli değil.

Gibi oyuncu kadrosu:

Gibi'yi Gibi yapan kemik kadroda yer alan Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan, dizinin beşinci sezonunda da bulunacaktır. Bu kemik kadroya kimlerin dahil olacağını zamanla göreceğiz.

Gibi çıkış tarihi:

*Feyyaz Yiğit'in paylaşımı.

Gibi'nin yeni sezonu için çıkış tarihi yok. Ekip, tarih açıklaması yerine "yakında" ibaresini kullandı.