Etiket okuma farkındalığı ve tüketici bilincini geliştirmeye yönelik paylaşımlar yapan Gıda Dedektifi'nin kurucusu Murat Özsoy gözaltına alınmıştı. Özsoy'un serbest bırakıldığı duyurulurken suçlamaları yapan şirket de açıklandı.

İlk olarak 2017’de Instagram’da kurulan Gıda Dedektifi, bugüne kadar geçen sürede birden fazla sosyal medya platformunda 1,5 milyonu aşan takipçiye ulaşmayı başarmıştı. Bir “farkındalık projesi” olarak nitelendirilen ve Musa Özsoy tarafından kurulan oluşum, etiket okuma farkındalığı ve tüketici bilincini geliştirmeye yönelik paylaşımlar yapıyordu.

Bugün ise bu popüler hesapla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gıda Dedektifi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Murat Özsoy’un gözaltına alındığı açıklandı.

GÜNCELLEME: Özsoy serbest bırakıldı, suçlamanın Yıldız Holding tarafından yapıldığı açıklandı:

Gıda Dedektifi hesabı tarafından yapılan açıklamada, suç duyurusunun Ülker'in sahibi Yıldız Holding tarafından yapıldığı belirtildi. Savcılık ifadesi alınmasının ardından Özsoy'un serbest bırakıldığı da açıklamalar arasında yer aldı.

Hesap, Yıldız Holding'den gelen suçlamaların arkasındaki paylaşımları da paylaştı. Haziran 2022'ye ait, tamamına buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz paylaşımlarda, Ülker'in ürünlerinin sağlıksız olduğu iddia ediliyordu.

Neler olmuştu:

Gıda Dedektifi, Özsoy'un gözaltına alındığını şöyle duyurmuştu:

Gıda Dedektifi hesabı, ilk olarak bir firmanın açtığı “hukuk” davası üzerinde Özsoy’un İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını aktardı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bir firmanın açtığı "hukuk" davası üzerine hesap sahibimiz Musa Özsoy İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştır. Bir hukuk davasından gözaltı yapılması ve dava tarafımıza tebliğ bile edilmeden arama kararı çıkarılmasının takdirini size bırakıyoruz.”

Ancak daha sonra bir paylaşım daha yapıldı. Gıda Dedektifi, davanın hukuk davası olmadığını, ceza davası olduğunun öğrenildiğini belirtti. Hangi firma olduğu konusunda ise bir bilginin bulunmadığı aktarıldı. Yapılan ikinci açıklamanın tamamı şu şekildeydi:

“Davanın hukuk davası değil, ceza davası olduğu öğrenildi fakat tarafımızca tebliğ edilen bir iddianame, suçlama ya da mahkeme bilgisi yapılmamıştır. Yakalama kararı da gözükmemektedir. Adliyede bekletiliyoruz. Hangi firmanın suçlamasıyla tutulduğumuzu bilmiyoruz.”