Sosyal medyada emojiler kadar etkili bir iletişim aracı varsa o da GIF'lerdir. Peki kendimize özel GIF'leri Android ve iOS telefonlarımız üzerinden nasıl yapabiliriz? Gelin bunun için kullanabileceğiniz mobil uygulamalara en baştan bakalım.

Bir mesajlaşma sırasında kendimizi ifade etme yöntemlerinden belki de en etkileyici olanı GIF kullanımı olabilir. GIF nedir diye soranlar için en basit haliyle fotoğrafların arka arkaya birleştirilmesiyle elde edilen hareketli görüntü diyebiliriz. Tam anlamıyla açılımıyla ise Graphics Interchange Format. Sosyal medyada veya bir arkadaşınızla WhatsApp gibi uygulamalardan mesajlaşırken birçok kez GIF'leri görebilirsiniz.

GIF nasıl yapılır sorusu da en çok merak edilenler arasında. Bunu fotoğraflarla da yapabilirsiniz, gerekirse bir video içerisinden de GIF'ler oluşturabilirsiniz. Bunun dışında GIF oluşturmak için birçok GIF yapma sitesi ve mobil uygulama bulunuyor. Kendiniz GIF yapmak istemiyorsanız bu site veya uygulamalar ile çok kolay bir şekilde GIF'ler oluşturabilirsiniz. Gelin şimdi GIF yapmak için hangi mobil uygulamalar var beraber bakalım.

Telefondan GIF yapmak için en popüler uygulamalar:

WhatsApp

Tumblr

GIF Maker

PowerDirector

GIF Maker - Make Video to GIFs

GIF Me Camera and GIF Maker

Camera MX

Footej Camera

GIPHY CAM

GroupMe

Pixel Animator

ImgPlay

ImgPlay:

Videoları ve fotoğraflarınızı GIF yapmak için kullanabileceğiniz güzel bir uygulama. İçerisinde görsel üzerine yazı yazma, efekt verme ve filtre uygulama gibi birçok özellik bulunuyor. Bunun için öncelikle videoyu seçmeniz gerekiyor. Ardından uygulama otomatik olarak videoyu karelere ayırıyor ve sosyal medyada paylaşmak için hazır hale getiriyor.

ImgPlay indir:

Pixel Animator:

Pixel Animator bildiğimiz GIF'lerden biraz farklı. Bu uygulama ile kendinizin oluşturacağı Pixel karakterlerini GIF olarak gönderebiliyorsunuz. Kendiniz bir karakter oluşturmak istemiyorsanız da mevcut fotoğraflar arasından birini seçebilirsiniz. Başka bir dosyayı düzenlemeye de izin veren uygulama, tüm tarayıcılar ve uygulamalar ile uyumlu gözüküyor.

Pixel Animator indir:

GroupMe:

GroupMe aslında WhatsApp gibi bir sohbet uygulaması. Ancak uygulama içerisinden GIF oluşturmak mümkün. GIF yapmak için öncelikle hazır bir tanesinden seçmeniz gerekiyor. Ardından da bu görselin üzerine herhangi bir yazı yazabilirsiniz. Yani sıfırdan oluşturmaya izin vermiyor. Bunun yerine hazır olanların üzerine yazı yazmanızı sağlıyor. Görselleri galeriye kaydedebilir ve başkasına gönderebilirsiniz.

GroupMe indir:

GIPHY CAM:

500 bin üzeri indirmeye sahip olan uygulama genel olarak Facebook Messenger ve web ortamında göndermeye uygun GIF'ler yapmanızı sağlıyor. Instagram veya WhatsApp için kullananlar için uygun olmayabilir. Uygulamada özel efektler ve filtreler bulunuyor. Bu nedenle kullanılabilecekler özel GIF yapma uygulamalarından biri olarak duruyor.

GIPHY CAM indir:

Footej Camera:

Android telefonlar için geliştirilmiş olan uygulama, GIF yapma ve arka planda müzikle video kaydetme konusunda oldukça başarılı. Kendi içerisinde özel animasyonları ile birlikte geliyor. 1 milyondan fazla indirilen Footej Camera, 4,2 puanı ile gerçekten çok başarılı olduğunu kanıtlıyor.

Footej Camera indir:

Camera MX:

20 milyondan fazla indirilen Camera MX, hem fotoğraf düzenleme özellikleri hem de içerisinde yerleşik olan GIF yapma özelliği ile başarılı bir uygulama. Camera MX ile GIF yapmak için önce ardı ardına fotoğraflar çekmeniz veya kısa bir video kaydetmeniz gerekiyor. Ardından uygulama içerisinden bunları çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Camera MX indir:

Gif Me!:

14 saniyeye kadar videolar çektikten sonra bunları uygulama içerisinden GIF yapmanızı sağlıyor. Bunu yaparken de ekstra özel efektler veya filtreler kullanabiliyorsunuz. Uygulama Instagram, Facebook, WhatsApp ve Tumblr ile uyumlu. Aynı zamanda oluşturduğunuz görselleri e-posta ile de gönderebilirsiniz. Uygulamanın Android sürümü ücretsiz ancak iOS sürümü 13 TL.

Gif Me! indir:

GIF Maker:

iPhone (iOS) için geliştirilen uygulamanın App Store’daki tam adı GIF Maker - Make Video to GIFs. Uygulama içerisinden sosyal medya platformlarında yayınlamak için GIF'ler yapabiliyorsunuz. Bunun dışında Instagram hikayeleri için boomerang yapmanıza da olanak sağlıyor. Bu nedenle bir taşla iki kuş vurmak isteyenler için iyi bir uygulama olabilir.

GIF Maker indir:

PowerDirector:

PowerDirector içeriği bakımından aradığınız uygulamalardan biri olabilir. Asıl kullanım amacı video oluşturmak veya düzenlemek olan uygulama, video içerisinden GIF'ler oluşturmanızı sağlıyor. Çektiğiniz uzun videolardan veya internetten indirdiğiniz videolar içerisinden bölümler alabilirsiniz. Ayrıca görüntüleri hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz.

PowerDirector indir:

GIF Maker:

Fotoğraflarla veya videolar içerisinden GIF'ler oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz GIF'lere sonradan uygulama içerisinde yer alan yüzden fazla çıkartmayı da ekleyebilirsiniz. Android mağazası Google Play Store’da 5 milyondan fazla indirilen uygulama, şu an için sadece Facebook ve Twitter ile uyumlu. GIF'lerin üzerine metin de ekleyebiliyorsunuz.

GIF Maker indir:

Tumblr:

Tumblr zaten doğası gereği fotoğraf ve video içeriklerine önem veriyor. Buna tabii ki GIF'ler de dahil. Uygulama veya sitesi üzerinden, fotoğraflar ve videolarla GIF'ler yapabilirsiniz. Oluşturduğunuz GIF'lerin üzerine çıkartmalar ve yazılar ekleyebiliyorsunuz. Bu içerikleri de Tumblr sayfanızda paylaşabilirsiniz.

Tumblr indir:

WhatsApp:

WhatsApp aslında kendi GIF'leri dışında, kısa videoları da GIF formatında gönderiyor. WhatsApp ile GIF yapmak için Live Photo özelliği bulunan telefonları kullanabilirsiniz. Çektiğiniz canlı fotoğrafları bir başkasına gönderdiğinizde WhatsApp formatını değiştiriyor. Bunun dışında yukarıda bahsettiğimiz diğer uygulamaları da kullanabilirsiniz.

WhatsApp indir:

GIF dosyalarını videoya çevirme işlemi nasıl yapılır?

İnternette gördüğünüz veya size gönderilen GIF'leri videoya çevirmek isterseniz, bunu yapmak için GIF to mp4 uygulamaları var. Bu uygulamalardan şu an için en popüleri GIF to Video. Uygulama herhangi bir GIF dosyasını videoya dönüştürmenizi sağlıyor. GIF'i videoya dönüştürme dışında düzenlemek için yeniden paylaşmak için de bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

GIF to Video indir:

Birbirinden güzel telefondan hareketli görseller yapmanızı sağlayacak bu uygulamalar ile mesajlarınızı süslendirebilir veya sosyal medyadaki tepkilerinizi daha etkili bir şekilde iletebilirsiniz. Bilgisayardan kendi görseller oluşturmak isteyen kullanıcılar için ayrıca birçok GIF yapma sitesi bulunuyor. Size en kolay gelen yöntemi seçebilir ve kendi özel görsellerinizi oluşturabilirsiniz.