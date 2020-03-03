Windows 10’da garip bir kurulum hatası keşfedildi. Microsoft, Windows 10’un geliştirirken BIOS tarihi 19 Ocak 3001 ve sonrasına ayarlanmış bilgisayarlara kurulmasına izin vermiyor. Gigabyte tarafından üretilen AMD ve Intel anakart kullanan kullanıcılar, Windows 10’un bu garip engeli nedeniyle bilgisayarlarına Windows 10 kuramayabilirler.

YouTuber Carey Holtzman, Windows 10’da ilginç bir hata keşfetti. Holtzman, BIOS'u 19 Ocak 3001 ve üzerinde bir tarihe ayarlanmış bilgisayarlara Windows 10 kurulamadığını keşfetti. Holtzman, BIOS’u benzer bir tarih ayarlanmış bilgisayarlarda Windows 10’unun kurulumunun yarıda kaldığını ve tekrar denemenin de başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Holtzman, BIOS tarihini değiştirip tekrar Windows 10 kurmak istediğinizde, kurulum sırasında Windows 10’unun BIOS tarihini yine kuruluma izin vermeyecek bir tarihe ayarladığını söylüyor. BIOS tarihinde ortaya çıkan bu hata, Windows 10’unun kurulmasına yine izin vermiyor.

Windows 10’unun bu hatası başlangıçta sabit sürücüden önyükleme yapmaya çalıştığında sistemin donanım özellikleri üzerinde yaptığınız değişiklikleri ortadan kaldırmıyor. Yani eğer kurulum hatası alırsanız, kurulumu yapacağınız sabit diski tamamen temizlemeniz gerekiyor. Sabit diskin tamamen temizlenmediği koşullarda ise kurulum devam ettirilemiyor. Ancak yapılan denemelerde Gigabyte H370 HD3 ve Gigabyte x570 Aorus Elite anakartı kullanan bilgisayarların da bu hata ile karşılaştığı belirlendi.

Windows 10, kurulum işlemine başlamadan önce BIOS tarihi de dahil olmak üzere bütün sistem gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek üzere geliştirilmiştir. Kurulum ancak sistem gereksinimleri karşılanıyorsa gerçekleşebiliyor.

Windows 10’unun desteklemediği bir tarihe ayarlanmış anakarta sahip bir bilgisayarın sahibi, kurulum başarısız olduğunda muhtemelen ilk olarak kurulumu yeniden yapmayı dener. Deneme başarısız oldğunda ve sorunun BIOS’tan kaynaklı olduğunu gördüğünde ise anakartını değiştirmek zorunda kalabilir.

Windows 10’unun kurulumunda yer alan bu hatayı keşfeden Carey Holtzman, BleepingComputer’a verdiği demeçte Gigabyte’ın sattığı bütün anakartlarda BIOS tarihini düzeltmesi gerektiğini ve Microsoft’un da kurulum işlemi sırasında makul bir tarih kontrolü eklemesi gerektiğini söyledi.

Windows 10 1909’daki BIOS tarihi hatasının çözümü: