Intel Z490 Anakartları, 11. Nesil İşlemcileri Destekleyecek

Geçtiğimiz gün Auros Direct canlı yayını gerçekleştiren Gigabyte, yayında Intel Z490 anakartlarının 11. nesil işlemcileri destekleyeceğini açıkladı. Böylece bu kadar pahalı bir anakarta yatırım yapmak isteyenlerin de içi bir nebze rahatladı.

Günümüzün dominant işlemci üreticisi Intel, geçtiğimiz gün yeni 10. nesil işlemcilerini tanıttı. Intel’in yeni tanıttığı işlemciler, işlemci dünyasının gördüğü en hızlı masaüstü işlemcisini de içinde bulunduruyordu ve bu durum AMD’ye de büyük bir meydan okumaydı. Yine de 10. nesil işlemcilerle birlikte bilgisayar kullanıcılarının aklına bir soru takıldı.

Intel’in yeni nesil işlemcileri deyim yerindeyse güce aç olarak çalışacaklar. Bununla birlikte bu işlemciler, yeni LGA 1200 soketine de ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bu işlemciyi edinmek isteyenler için uygun olan tek seçenek yeni çıkacak Z490 serisi anakartlar oluyor.

Z490, 11. nesil Intel işlemcilerini destekleyecek:

Z490 serisi anakartlar, PCIe 4.0 desteği ve daha gelişmiş kablolu ve kablosuz bağlantı desteği gibi birçok özelliği beraberinde getirecek. Ancak birçok özelliği beraberinde getiren ve Intel’in 10. nesil işlemcilerini destekleyen bu anakart bir hayli pahalı. İşte bu noktada o soru akıllara takılıyor: Bu anakartlar Intel’in 2021 yılında çıkaracağı 11. nesil işlemcileri de destekleyecek mi?

Anakart üreticilerinden Gigabyte, bu konuda kullanıcıların içini rahatlatan bir açıklamada bulundu. Şirket, Auros Direct canlı yayınında Intel’in en az 11. nesil Rocket Lake S işlemcilerinin Z490 serisi anakartlar tarafından destekleneceği konusunda garanti verdi.

Peki bu rahatlatıcı açıklamayı neden Intel yapmadı da Gigabyte yaptı? İşte bu noktada büyük soru işaretleri bulunuyor. Gigabyte adına açıklama yapan ve Rocket Lake’in Z490 tarafından destekleneceğini söyleyen kişi, aslında bu bilgiyi söylerken biraz da çekingendi. Dolayısıyla nedendir bilinmez Intel şu anda bu konu hakkında pek de konuşmaya istekli değil gibi.

Yine de Gigabyte tarafından yapılan açıklama bilgisayarını sürekli güncelleyen kişiler için oldukça olumluydu. Yeni nesil Rocket Lake işlemcilerinin Z490 anakartı tarafından destekleneceğini bilmek, bu anakarta sağlam bir yatırım yapmak için iyi bir neden olabilir.