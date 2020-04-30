AMD Ryzen 9 3900X’in Dikkat Çeken 8 Özelliği

AMD'nin 3. Nesil Ryzen serisinin en güçlü CPU'larından olan AMD Ryzen 9 3900X'i ve işlemcinin dikkat çeken 8 özelliğini derledik. Aynı zamanda Ryzen 3 Serisi CPU'ların mimarisini de ele aldık.

Ryzen serisiyle Intel’in tahtını sallayan AMD son dönemde piyasayı domine etmeye başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. İşlemcilerinde fiyat/performans dengesini koruyan ve rakiplerini zor duruma sokan AMD’nin son silahlarından biri de AMD Ryzen 9 3900X oldu.

12 çekirdeğe ve 24 izleğe ve 7nm üretim teknolojisine sahip olan 3900X, sahip olduğu bu yüksek çekirdek sayısı ile çoklu çekirdek kullanımında aynı fiyat bandındaki Intel modellerinin ötesinde. Bunun yanı sıra temelde 3,8 GHz ve boost ile 4,6 GHz frekansa ulaşarak yüksek performans sunuyor. AMD Ryzen 9 3900X’in dikkat çeken 8 özelliğini derledik.

AMD Ryzen 9 3900X özellikleri:

AMD’nin En Güçlü Bilgisayar İşlemcisi

Zen 2 Mimarisi

7 nm üretim teknolojisi

12 Çekirdek ve 24 İş Parçacığı

Temelde 3,8 GHz ve boost ile 4,6 GHz frekans

Düşük TDP Değeri

AMD 'GameCache'

Wraith Prism RGB soğutucu

1. AMD’nin en güçlü bilgisayar işlemcisi

AMD Ryzen 9 3900X Threadripper gibi özel işlemcileri saymazsanız. AMD’nin en güçlü masaüstü işlemcilerinden biri. Gerek fiyatı gerekse bizlere sunduğu özelliklerle daha uzun süre piyasadaki popülerliğini koruyacak gibi duruyor.

2. Zen 2 mimarisi

Radikal yeniliklerle gelen Zen 2 mimarisinin merkezinde 7nm üretim teknolojisi yatıyor. İşlemciler için 2 kat daha fazla transistör yoğunluğu sunacak olan mimari ayrıca %50 daha az enerji tüketimi ve %25 performans artışını da beraberinde getiriyor. AMD dünyanın ilk yüksek performanslı x86 çekirdeklerini bu mimariyle sunduğunu belirtiyor. Verimlilik alanında geliştirmeler sunduğunu da belirten AMD bir diğer değişikliği de küme tipi her çekirdeğe ‘chiplet’ adını veriyor ve her chiplet 8 çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. İşlemcinin sahip olduğu çekirdekler I/O üzerinden haberleşiyor.

3. 7 nm üretim teknolojisi

Günümüzde üretilen işlemciler milyonlarca hatta milyarlarca transistör barındırıyor. Bunu mümkün kılan ise nm olarak ifade ettiğimiz transistörler arası mesafenin teknoloji ilerledikçe azalması. İşlemcilerdeki nanometre değeri küçüldükçe transistörler arasındaki mesafe de azalır. Bu sayede transistörlerin güç tüketimi azalır ve daha az ısınır. İşlemcideki transistörlerin birbirine yakın olması işlemci içerisine o kadar fazla transistör sığmasına olanak sağlar. Bu sayede işlemcinin daha yüksek performansta çalışır.

4. 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı sayısı

AMD Ryzen 9 3900X 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı sayısıyla hem oyuncuların hem de içerik üreticilerin gözbebeği haline gelmiş bir f/p işlemcisi olmaya aday.

5. Temelde 3,8 GHz ve boost ile 4,6 GHz frekans

Çoklu çekirdek kullanımında 3,8 GHz hıza ulaşabilen işlemci, tek çekirdekte ise boost ile 4,6 GHz hızlarına kadar çıkarak sentetik testlerde rakibi i9 9900K’yi terletmeyi başarıyor. Fiyat avantajı ise AMD’yi bir adım öne geçiriyor. Ayrıca AMD Ryzen 9 3900X Hyperthreading desteğine de sahip.

6. Düşük TDP değeri

TDP (Thermal Design Power), kelime karşılığı olarak ısıl tasarım gücüdür ve işlemcilerde ısı yayma kapasitesi olarak açıklanabilir. İşlemcinin birim zamanda yük altında çalışırken ortaya çıkardığı ısı enerjisidir. AMD Ryzen 9 3900X ise 12 çekirdekli bir işlemci olmasına rağmen düşük bir TDP değeri olan 105 Watt değerini bizlere sunuyor.

7. AMD 'GameCache'

AMD’nin oyuncuların düşük FPS sorununa çözüm olarak önbellek miktarını 64 MB’a çıkararak bu yükseltmeye ‘GameCache’ adını vermiş.

8- Wraith Prism RGB soğutucu

İşlemcinin kutusundan çıkan stok soğutucu ise AMD’nin Wraith serisinin en güçlü soğutucularından Wraith Prism RGB. Hız aşırtma yapmayı düşünmeyen kullanıcılar için oldukça yeterli olan bu soğutucu ayrıca oyuncuların yüzünü güldürecek RGB desteğine de sahip.

AMD bu işlemciyi 521 dolar fiyatıyla piyasaya sunmuştu ancak güncel kur ve vergilerle ülkemizde 3500-3900 TL arası bir fiyatlandırmayla çeşitli teknoloji sitelerinde kendine yer bulmuş durumda. AMD’nin Intel’in amiral gemisi i9 9900K modeline hem fiyat hem de performansta rakip olarak piyasaya sürdüğü işlemcisinin dikkat çeken özelliklerini incelediğimiz rehberimizi siz değerli okuyucularımızla buluşturduk.