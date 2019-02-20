Neredeyse hiçbir üst düzey özelliği bulunmayan Gionee F205 Pro, bütçe dostu fiyatıyla giriş seviye akıllı telefon arayanlar için muhteşem bir seçenek oluşturuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee, şirketin en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Gionee F205 Pro’yu resmi olarak tanıttı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Gionee F205’nin iyileştirilmiş bir versiyonu olan cihaz, fiyatına göre oldukça iyi donanım özellikleri sunuyor.

5,45 inçlik günümüz şartlarına göre küçük bir ekrana sahip olan cihaz, HD+ çözünürlük sunuyor. MediaTek MT6739WW işlemciden güç alan cihaz 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama kapasitesi sunuyor.

Gionee F205 Pro Özellikler

MediaTek MT6739WW işlemci

2 GB RAM, 16GB depolama

5,45 inç HD+ ekran

13 MP, f/2.0 diyaframlı arka kamera

5 MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

3.000 mAh batarya

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.1, GPS

Gerek tasarım gerekse performans anlamında üst düzey bir deneyim vadetmeyen Gionee F205 Pro, 439 TL’lik fiyatı ile hemen her cepe uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ki bu fiyata Türkiye’deki akıllı telefon vergileri dahil değilmiş değil.