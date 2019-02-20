Xiaomi Mi 9, Pixel 3 ve Galaxy Note 9'u Tokat Manyağı Yaptı

Xiaomi Mi 9, kamera performansıyla aldığı 107 puanla rakiplerini sürklase etti. Tüm zamanların liderliğini ise kıl payı kaçırdı.

Son yılların öne çıkan teknoloji markası Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi Mi 9'un tanıtımını bugün resmi olarak gerçekleştirdi. Dünyanın en iyi kamera analiz benchmark'ı olan DxOMark ise Mi 9 ile ilgili yaptığı testleri resmi olarak kamuoyuna duyurdu.

Mi 9; 0,8 µm piksel boyutuna ve ½ inç görüntü sensörüne sahip 40 MP’lik bir ana kameraya sahip olan Mi 9, tüm bu şaşalı özelliklerin sadece kağıt üzerinde olmadığını ispatladı. Kamera performansıyla toplamda 107 puan alan Mi 9, bugüne kadar piyasaya çıkmış telefonlar arasında sadece Huawei Mate 20 Pro'yu geçemedi ve listede ikinci sıraya oturdu.

Bununla birlikte cihazın video çekimi üzerinden gerçekleştirilen 4K testlerde, Xiaomi Mi 9 tam 99 puan alarak gelmiş geçmiş en iyi telefon olmayı başardı.