Xiaomi'nin Samsung ve Apple'ı kıskandıracak en yeni amiral gemisi Mi 9, son derece şık tasarımı, güçlü donanımı ve muhteşem kamerası ile resmen duyuruldu.

Çinli akıllı telefon üretici Xiaomi, Çin’in başkenti olan Pekin’de düzenlenen lansman etkinliği ile birlikte yılın ilk amiral gemisi Mi 9’u tüketicilerin beğenisine sundu. Tasarım açısından devrimsel bir yenilik getirmeyen Mi 9, damla çentikli tasarımı ve bir önceki nesle göre %40 ince çerçeveleri ile %90.7 gibi oldukça iddialı bir ekran gövde oranıyla geliyor.

Arka tarafında yanlardan kavisli ve renk geçişli bir cam panele sahip olan cihaz, bu şık tasarımı sayesinde hem elde rahat bir tutuş hissi oluşturuyor hem de son derece premium bir görüntü sunuyor. Cihazın üçlü kamera kurulumu üst sol üst köşeye dikey bir şekilde konumlandırılmış durumda.

Samsung tarafından üretilen 6,39 inçlik Full HD+ bir AMOLED ekrana sahip olan Xiaomi Mi 9, bu ekranı çizilmelere ve kırılmalara karşı Corning Gorilla Glass 6 ile koruyor. Cihazın kalbinde bulunan Snapdragon 855 Mobil Platform muhteşem bir Android performansı sunarken, Adreno 640 GPU da tüm oyunları akıcı bir şekilde oynayabilmenizi sağlıyor.

Cihazın üçlü kamera kurulumu f/1.75 diyafram açıklığına sahip 48MP’lik bir Sony IMX586 sensörden, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 2x optik yakınlaştırma özellikli 12MP Samsung S5K3M5 sensörden ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 117 derecelik geniş açı görüntüler oluşturabilen 16MP’lik bir Sony IMX481 sensörden oluşuyor.

Ancak günümüzde ön kameralar da en az arka kameralar kadar önemli. Bunu bilen Xiaomi, 20 MP çözünürlüklü ön kamerasını yapay zeka destekli bir portre modu ve yine yapay zeka destekli bir yüz güzelleştirme modu ile güçlendirmiş durumda. Bu sayede Mi 9’un hem ön ve hem arka kamerası ile muhteşem fotoğraflar çekebileceksiniz.

Cihazın belki de tek eleştiriye açık tarafı bataryası. Xiaomi, böylesine büyük ekranlı bir cihaza yalnızca 3300 mAh batarya yerleştirmiş durumda. 7nm Snapdragon 855, verimlilik açısından muhteşem işler çıkarıyor olsa da daha büyük bir batarya, daha uzun şarj ömrü açısından önemli olurdu. Sevindiren nokta ise cihazın 27W hızlı şarj desteği sunuyor olması.

20MP’lik ön kamerasında yüz tanıma kilidine sahip olan cihaz, ayrıca 5. nesil ekrana gömülü parmak izi teknolojisi sayesinde biyometrik güvenliğe ikincil bir alternatif sunuyor. 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC bağlantı desteklerine sahip olan Xiaomi Mi 9, yarı saydam arka panele sahip Explorer Edition modelinde 12GB’a kadar RAM kapasitesi sunuyor.

Xiaomi Mi 9 Özellikler

7nm Snapdragon 855 Mobil Platform, Adreno 640 GPU

6GB, 8GB, 12GB (EE) RAM / 128GB, 256GB (EE) depolama

6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran

48MP, f/1.75 + 12MP, f/2.2 + 16MP, f/2.2 üçlü arka kamera

20MP ön kamera

27W hızlı şarj destekli 3300mAh batarya

4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanıma

6GB RAM’li Mi 9 sürümü 445 dolar (2.363 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulurken, 8GB RAM’li sürüm 490 dolar (2.602 TL) fiyat etiketine sahip olacak. 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip olan Xiaomi Mi 9 Explorer Edition modeli ise 600 dolar (3.185 TL) fiyat etiketi ile tüketicilerle buluşacak. Bu fiyatlar cihazın Çin satış fiyatları olup Türkiye ve diğer pazarlarda değişiklik gösterebilirler.