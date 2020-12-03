Giphy, 2020'nin En Çok Kullanılan GIF'lerini Açıkladı

Giphy, 2020'de insanların birbirlerine milyonlarca kez gönderdiği en çok kullanılan GIF'leri açıkladı. 2020 bir "felaket yılı" olarak anılmasına rağmen en çok gönderilen GIF'lerde sevgi ve komiklik unsurları öne çıkıyor.

Facebook’un sahibi olduğu popüler GIF arama motoru Giphy, 2020’de en çok görüntülenme alan GIF’lerin hangileri olduğunu paylaştı. Söz konusu paylaşıma göre 2020 yılı her ne kadar modern toplumun en zorlu yıllarından biri olarak kayıtlara geçmiş olsa da birbirimize komik ve duygusal GIF’ler göndermekten vazgeçmedik.

Paylaşılan listeye göre 2020’de en fazla görüntülenen GIF, Red & Howling’in “Teşekkürler” GIF’i oldu. COVID-19 nedeniyle ekstrem şartlar altında çalışmaya devam etmek zorunda kalan sağlık personeline bir teşekkür olarak yayınlanan GIF, toplamda 1 milyarın üzerinde görüntüleme almış durumda.

İkinci sırada GIPHY Cares tarafından paylaşılan “Sana minnettarım” GIF’i bulunuyor ve bu GIF de toplamda 948 milyonun üzerinde görüntülenmiş durumda. Üçüncü sırada ağzında gül taşıyan bir kedinin bulunduğu “Seni Seviyorum” GIF’i bulunuyor. RisuDong’un bu GIF’i ise 917 milyon görüntülemeyi aşmış durumda.

2020’de En Fazla Kullanılan GIF’ler

Giphy’nin 2020’de en fazla kullanılan 25 GIF’i açıkladığı listesinin tamamını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.