Kaliteli Gitar Sesi İçin Ağaç Türü Önemli Değil

Pek çok müzisyen, gitarlarından en iyi ses performansını alabilmek için “doğru” ağacı seçmenin çok önemli olduğuna inanıyor. Bilime göre ise “doğru ağaç” diye bir şey yok.

Araştırma için Britanya’daki Lancester Üniversitesi’nden bir ekip, Flyde Guitars’tan Roger Bucknall’den 6 adet çelik telli bir gitar üretmelerini istedi. Bu gitarların hepsi aynı şekilde üretildi. Gitarların arasındaki tek fark, müzik aletlerinin arka ve yan panellerinde kullanılan ağacın çeşidi oldu. Fiyatları ve bulunabilirlikleri değişen bu ağaçlar arasında Brezilya gül ağacı, hint gül ağacı, maun, akçaağaç, sapeli maun ve ceviz bulunuyor.

Daha sonra 42 gitarist, az aydınlatılmış bir odaya alındı ve her birine kaynak gözlükleri takıldı. Böylelikle gitaristlerin çaldıkları gitarın hangi ağaçtan yapıldığını görmeleri engellenmiş oldu. Gitaristler bu gitarlara ses kalitesi ve kolay çalınabilirlik açısından puan verdi. Gitarların aldığı puanlar oldukça yakın çıktı.

Ek olarak, 31 gitariste hangi enstrümanın hangi ağaçtan yapıldığı soruldu. Gitaristlerin bu soruya cevap vermekte güçlük çektiği gözlemlendi.

Araştırmacılardan, Lancester Üniversitesi’nden Prof. Christopher Plack, “Elde ettiğimiz sonuçlara göre arka panel ağacının ses kalitesine ve gitarın çalınabilirliğine etkisi görmezden gelinebilecek kadar düşük ve daha ucuz ve sürdürülebilir ağaçlar, pahalı ve tehlike altındaki ağaçların yerine ses kalitesinde bir kayıp yaşanmadan kullanılabilir.” diyor.