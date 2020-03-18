Yazılımcıların, proje çalışmalarında kullandığı bulut tabanlı servis GitHub’ın geçtiğimiz aylarda mobil uygulamasının testleri başlamıştı. Testler başarı ile sona ererek GitHub Mobile, iOS ve Android için yayınlandı.

Microsoft’un geçtiğimiz yıllarda satın aldığı yazılım geliştirme depolama servisi GitHub’ın mobil versiyonu GitHub Mobile, Android ve iOS için yayınladı. GitHub Mobile’ın beta sürümleri kasım ayında iOS için ocak ayında da Android için başlamıştı. Beta sürümleri katılan insanların yorumları doğrultusunda yapılan geliştirmelerin ardından uygulama, iOS için App Store’da Android için ise Play Store’da yayınlandı.

GitHub Mobile’da bildirimler e-posta servislerinin gelen kutularına benzer bir ekranda kullanıcıların karşısına çıkıyor. Gelen bildirimleri kullanıcılar "tamamlandı" olarak seçebilirken, aynı zamanda da kaydedebiliyorlar. Bildirimlerin tamamını görmek için ise ekran aşağıya doğru kaydırılabiliyor.

Kod depolama servisinin mobil uygulamasında proje kodları görülebiliyor. Ancak kodlar üzerinde herhangi bir değişiklik mobil uygulama üzerinde yapılamıyor. Aynı zamanda kullanıcılar projeler hakkındaki geri bildirimleri emojilerle cevaplayabiliyorlar.

Yazılım geliştiriciler için önemli bir servis olan GitHub’ın bir mobil uygulamasının olması, geliştiricilerin hayatlarını kolaylaştıracağa benziyor. Birkaç ay süren beta testlerinde kullanıcılar, yüzbinlerce yorum ve eleştiri sunarak uygulamanın doğru bir şekilde geliştirilmesini sağladılar.

Kod deposu olarak hizmet veren GitHub, kurulduğundan beri Microsoft’un merceğinin altındaydı. Microsoft, birkaç defa GitHub’ı satın almak istemiş ancak GitHub kurucuları kabul etmemişlerdi. Microsoft’un ısrarları sonucunda GitHub’ın Haziran 2018’de 7.5 milyar dolara satıldığı açıklanmıştı. GitHub’ın Microsoft’a satış işlemleri Ekim 2018’de tamamlandı.

GitHub Mobile, App Store ve Play Store’da bugün itibariyle yayınladı. GitHub Mobile’ın Android uygulamasını buradaki bağlantıdan, iOS uygulamasını ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.