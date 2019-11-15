GitHub'daki Tüm Veriler Kıyamet Sonrası Kasası'na Kopyalandı

Microsoft'un açık kaynak kod platformu "GitHub" kopyalandı. Microsoft, GitHub'un kopyasını olası kıyamet senaryolarından kurtulacak insanların kullanabilmesi için Norveç'teki "Küresel Tohum Kasası"nın yakınındaki terk edilmiş bir kömür madenine depoladı.

Kıyamet senaryoları, bugüne dek tüm insanlığın üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Kimi zaman bu konuyla ilgili filmler çekilirken kimi zaman ise bilim insanları, bu konuyu ciddi anlamda önemseyerek bilimsel çalışmalar yaptılar. Her ne kadar bazı insanlar, bunların bir komplo teorisi olduğunu düşünse de bir kesim, olası sorunlardan sonra yaşamın bir şekilde devam edebilmesi için bazı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde, özel sığınaklar bulunuyor. Bu sığınaklarda kimi zaman insanlığın temel yaşam malzemelerinden olan sebze ve meyvelerin tohumları depolanırken kimilerinde ise belki de dünyanın o büyük felaketlerden sonraki geleceğini belirleyecek bilgiler depolanıyor. Şimdi ise bu sığınaklarla ilgili ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un,GitHub'daki tüm açık kaynak kodlu yazılımları özel bir sığınakta depoladığı belirtildi.

Microsoft'un yazılım depoladığı bu özel sığınak, Norveç'in Svalbard şehrinde bulunuyor. Aslına bakacak olursak bu şehir zaten dünyaca ünlü "Global Seed Vault"a (Küresel Tohum Kasası) ev sahipliği yapıyor. Küresel Tohum Kasası'nda, dünya üzerindeki 1 milyona yakın bitki türünden örnekler ve tohumlar saklanıyor. Microsoft'un yeni deposu ise Küresel Tohum Kasası'nın hemen yanındaki terk edilmiş bir kömür madeni.

Microsoft terk edilmiş bu kömür madenini GitHub'un deposu olarak kullanıyor. GitHub, Microsoft tarafından satın alınan ve açık kaynak kodlu yazılımların bulunduğu bir platform. Bu bağlamda çok özel bir yere sahip olan GitHub'daki yazılımların, olası bir kıyamet senaryosundan sağ çıkan insanlara yardımcı olacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bağımsız bir yazılımcının kıyametten sonra bile kullanılabilecek bir işletim sistemi geliştirdiğinden bahsetmiştik. İşte eğer böyle bir durum yaşanırsa ve bu kıyametten sağ çıkmayı başaran insanlar olursa, "Collapse OS" isimli bu işletim sistemi de dahil olmak üzere, GitHub'daki tüm açık kaynak kodlu yazılımlara erişebilecekler.

Aslına bakacak olursak Microsoft'un bu hamlesi küçümsenecek türden değil. Çünkü yazılım sektörünün temelinde açık kaynak kodları yatıyor. Geliştiriciler, bu kodlar üzerinden bugünlere gelme imkanı yakaladılar. Bugünün teknoloji devlerinden Facebook, Amazon ve Google gibi şirketler, tüketicilere sunduğu pek çok hizmette açık kaynak kodlarından ve açık kaynak kodlu yazılımlardan faydalanıyorlar.