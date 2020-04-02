Github, açık kaynak kodlarının gelecek nesillere taşınması için bir zaman kapsülü projesi yürütüyor. Veriler, GitHub Archive Program kapsamında 1000 yıl boyunca korunacak.

İnsanlık, ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Tüm dünyada virüse karşı savaş devam ediyor ve salgın, gelecekte daha büyük felaketlerin ortaya çıkabileceği düşüncesi oluşturmaya başladı.

Yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı bir depolama servisi olan Github, açık kaynak kodlarını 1000 yıl boyunca korumayı planlıyor. Platform, GitHub Archive Program adı verilen proje ile uygarlığımızı gelecek nesillere tanımlayacak 250 teknolojik yeniliğin kaynak kodunu saklamayı planlıyor.

Github, saklanacak verilerin çeşitli veri formatlarında ve konumlarda sürekli olarak birden fazla kopyayla korunacağını belirtiyor. Şirket, açık kaynaklı yazılımların uzun süreli olarak saklanması için Long Now Vakfı, Internet Archive, Yazılım Mirası Vakfı, Arctic World Archieve, Microsoft Research, Bodleian Kütüphanesi ve Stanford Kütüphaneleri ile ortaklık kurdu.

Saklanacak veriler arasında Facebook, Microsoft, Linux, Netflix, Python, Wordpress gibi birçok proje yer alıyor. Ayrıca Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Lightning Network gibi kripto para birimleri de korunacak içerikler arasında bulunuyor.

Verilerin saklanacağı GitHub Arctic Code Vault, Kuzey Kutup bölgesine yakın olan Norveç'in Svalbard takımadalarındaki hizmet dışı bir kömür madeninde bulunuyor. Şirket ayrıca Stanford Üniversitesi himayesindeki LOCKSS projesinden de yararlanıyor.