Microsoft'un sahibi olduğu GitHub, RIAA'nın telif hakkı başvurusu nedeniyle YouTube'dan video ve şarkı indirmeyi sağlayan aracı kaldırdı. Aracın kaynak kodlarının yer aldığı tüm sayfalar kapatıldı.

Günümüzün en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, bünyesinde milyonları aşkın video bulunduruyor. Bu videolar arasında sevdiğimiz bazı videoları veya parçaları daha önce YouTube-DL isimli bir aracı kullanarak cihazlarımıza indirebiliyorduk. Ancak bu aracın kaynak kodları artık kullanılamaz hale geldi.

Microsoft'un sahibi olduğu GitHub platformunda kaynak kodları bulunabilen YouTube-DL indirme aracının GitHub'daki tüm kopyaları kaldırıldı. Kaynak kodlarının bulunduğu sayfaya ulaşıldığında kullanıcıların karşısına 'DMCA (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) tarafından kaldırılması nedeniyle havuza erişilemiyor' hatası çıkıyor.

RIAA tarafından şikayet edilmişti:

YouTube-DL aracının kaynak kodlarına yasal bildiride bulunan isimse RIAA, yani Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'ydi. Ancak RIAA'nın yaptığı bu talep ve aldığı karşılık, bazı kullanıcılara göre hiç de doğru değildi. Public Knowledge'ın Hukuk Direktörü John Bergmayer, Twitter'da bir açıklama paylaştı.

John Bergmayer, paylaştığı açıklamada bunun tam olarak bir DMCA bildirimi olmadığını söyledi. RIAA'nın paylaştığı mektupta YouTube-DL'nin ABD telif hakkı yasasının 1201'inci bölümünü ihlal ettiğini belirtiliyordu. Birlik, bu aracın açık bir şekilde 'YouTube gibi yetkili akış hizmetleri tarafından kullanılan teknolojik koruma önlemlerini aşmak' için kullanıldığını iddia etti.

Bunun yanı sıra RIAA, aracın 'RIAA'nın üye şirketlerinin sahip olduğu müzik videolarını ve ses kayıtlarını bu tür bir kullanım için yetki olmaksızın yeniden üretmek ve dağıtmak' üzere kullanıldığını da mektubunda belirtti. RIAA'nın hareketinin ardından YouTube-DL'in kullanıcılarından da tepkiler gelmeye başladı.

YouTube-DL kullanıcıları, aracı kullanan herkesin aracı korsan amaçlar için kullanmadığını, bazı insanların kendi içeriklerini yedeklemek için, bazılarınınsa kaldırılabilecek videoları arşivlemek için kullandığını söyledi. YouTube-DL'nin geri gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.