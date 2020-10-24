Son dönemde bazı Windows 10 kullanıcıları, bilgisayarlarının yeniden başlatma özelliğinin çalışmamasından yakınıyordu. Microsoft bu sorunun nasıl çözüleceğini açıkladı.

İşletim sistemleri sık sık güncellemeler alıyor ve bu sistemlerin üreticileri, her yeni versiyonda daha da iyi ve sorunsuz ürünler üretmeye çalışıyor. Bu tabii ki neredeyse imkansız bir şey ve her versiyonun kendince sorunları bulunuyor.

Windows 10’un son versiyonunda bazı kullanıcılar, bilgisayarı sıfırlama seçeneğini kullanmanın hiçbir işe yaramadığını fark etti. Çok önemli olmasa da sinir bozucu olabilen bu sorunun çözümü ise yine Microsoft’tan geldi.

Windows 10 reset sorunu

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının canını sıkan bu sorunun nasıl çözüleceğine dair bir bilgilendirme yayınladı. Böylece sorun çözüme kavuşturulabiliyor, kullanıcılar cihazlarını yeniden fabrika ayarlarına döndürebiliyor.

Normalde, fabrika ayarlarına dönme seçeneği Ayarlar’da Kurtarma seçeneği altında yer alıyor. Bu seçeneği kullanarak sistemleri sıkıntısız şekilde fabrika ayarlarına geri döndürmek mümkün olabiliyordu.

Windows 10’un 2004 versiyonunda bulunan bir hata nedeniyle bazı kullanıcılar bu özelliği kullanamıyor. Onun yerine “Bilgisayarınız sıfırlanırken bir hata oluştu. Hiçbir değişiklik yapılmadı.” şeklinde bir uyarı alıyorlar.

Windows 10 “Bilgisayarı sıfırla” özelliği nasıl düzeltilir?

Kişilerin bilgisayarlarını fabrika ayarlarına döndürmek istemelerinin pek çok nedeni bulunuyor. Bunların arasında Windows 10 hatalarını çözmek, genel yavaşlamanın önüne geçmek veya cihazı başka bir kullanıcıya aktarmak için bilgisayarların sıfırlanması oldukça sık kullanılan bir işlem.

Normal şartlar altında bu özelliği kullanarak sistemi tamamen sıfırlamak ve kullanıcı dosyalarını silmek, ya da dosyaları koruyarak kısmi sıfırlama gerçekleştirmek mümkün oluyordu. Windows 10 2004 versiyon ise bazı donanım konfigürasyonlarında bu işlemi gerçekleştiremiyor.

Sorunu çözmek için yapılması gerekenler ise şu şekilde:

Başlat menüsünde Komut İstemi penceresini bulun.

penceresini bulun. Uygulamaya sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştırın.

çalıştırın. Açılan pencerede tırnaklar olmadan "dism /online /cleanup-image /restorehealth" yazın.

Enter tuşuna basın

tuşuna basın Ayarlar kısmından şimdi özelliği kullanabilirsiniz.

Bu işlemi yapmadan önce önemli dosyalarınızı bulut ortama ya da harici bir depolama alanına yedeklemeyi unutmayın. Ayrıca cihazı sıfırladığınızda cihaz sürücülerinin de sıfırlanacağını aklınızdan çıkarmayın.