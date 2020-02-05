Giyilebilir Sensörler Artık Daha Dayanıklı Olacak

Giyilebilir sensörler rahat ve ağrısız bir şekilde veri toplayarak, vücutta olan biteni algılayabilmek ve bunları sekmeler halinde depolamak için yeni bir olasılık haline geldi. Çok basit bir şekle sahip olan bu cihazların çalışmaları için neredeyse gerekli olan tek şart mutlaka ciltle sorunsuz şekilde temas etmeleri. Bilim insanları bu konuya el atarak daha iyi bir yapıştırıcı madde üzerinde çalışmalara başladı.

Giyilebilir cihazlar tıpta yeni bir sayfa açıyor. Günümüzde son zamanlarda sıkça duyulmaya başlanan bu cihazları hatırlayamayanlar varsa birkaç örnek vermemiz mümkün. Söz konusu teknoloji sayesinde kan almadan kan şekerini izlemek ya da hastanede gözetim altında tutulan hastaların yaşamsal belirtilerini otomatik olarak ölçebilmek mümkün oluyor. Tanınmış bilimsel dergi ACS Omega'da yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, araştırmacıların bu giyilebilir sensörleri yerinde tutmak amacıyla yeni bir potansiyel yapıştırıcı oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir polimeri değiştirdikleri açıklandı.

Bu gibi sensörler genellikle akrilik bazlı tıbbi bandajlar kullanılarak cilt üzerindeki yerini alıyor. Bununla birlikte, bandajlardaki yapıştırıcıların, alerjik reaksiyonlara neden olabildiğini veya çıkarıldığında ağrıya sebebiyet verdiğini eklememiz gerek. Başka bir seçenek olarak kullanılabilecek silikon bazlı yapıştırıcılar ise cilt üzerinde tahrişe neden olmamalarıyla biliniyor. Doğadan örnek vermek gerekirse kaygan yüzeylerde bile seri hareket edebilen kertenkele ayaklarını ya da ahtapot vantuzlarını taklit eden bu yapıştırıcılar, seri üretim için henüz pratik hale gelmiş değil.

Yapıştırıcı üzerinde çalışmalar sürüyor

Xi Chen ve Tetsushi Taguchi isimli iki bilim insanı bu konuya daha iyi bir alternatif geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı ve cildi tahriş etmeyen bir polimer üzerinde testlere başladı. Polimerin yara bantları ve kontakt lenslerde halihazırda kullanılan bir madde olduğunu da ekleyelim.

Birçok çekici ve kullanılabilir özelliğine rağmen, bu polimerin ıslakken kolayca çıkabilmesi şu an bilim insanlarını en çok düşündüren nokta. Bu nedenle, araştırmacılar, yapışmayı geliştirmeye çalışmak için bileşiği değiştirmek istiyor. Testlerin son hızda sürdüğü günlerde bilim insanlarının, bu polimerin giyilebilir cihazlar için umut verici bir yapıştırıcı olacağı sonucuna vardıkları da kendilerince açıklanmış durumda. İlerleyen günlerde gelecek yeni haberleri merakla bekliyoruz.