Sinemada, gizem ve gerilim filmleri çok fazla tercih edilen bir tür değil. Bunun hem film sürecindeki insanlar için hem de izleyenler için bir sürü sebebi olabilir. Özellikle günümüzde, sinema sektörü açısından gelişen teknolojileri göz önünde bulundurursak bir filmde gerilim havası yaratmak için efektler ve kullanılan sesler oldukça işe yarar görünüyor. Fakat, bir filmi izlerken gerilmek istiyorsanız konunun gizemli bir havada işleyişe sahip olması da oldukça önemli.

Gizem ve gerilim filmlerinin tutkunu olan sinemaseverlerin, bu filmlerde en sevdiği şeylerden biri de filmin sürpriz bir finale sahip olması olabilir. Sonunu tahmin edemediğimiz filmler, akılda daha kalıcı olurken özellikle gizem gerilim türündeki filmleri daha keyifli hale getirebiliyor. Listemizi hazırlarken gizemli havasıyla gerilim yaratacak filmler seçtiğimiz kadar sürpriz finalleriyle izleyiciyi şaşırtacak filmlere de yer verdik.

Gözlerinizi kırpmadan izleyeceğiniz gizem ve gerilim türündeki filmleri sizler için derledik!

Gizem - gerilim filmleri:

Contratiempo (Görünmeyen Misafir) | 8.0

The Sixth Sense (Altıncı His) | 8.2

Zodiac (Zodyak) | 7.7

Shutter Island (Zindan Adası) | 8.2

Identity (Kimlik) | 7.3

The Game (Oyun) | 7.7

The Machinist (Makinist) | 7.7

Memento (Akıl Defteri) | 8.4

The Others (Diğerleri) | 7.6

Devil's Advocate (Şeytanın Avukatı) | 7.8

1408 | 6.8

The Number 23 (23 Numara) | 6.4

The Body (Ceset) | 7.6

Oldboy (İhtiyar Delikanlı) | 8.4

The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü) | 7.0

Nightcrawler (Gece Vurgunu) | 7.8

Gone Girl (Kayıp Kız) | 8.1

Sürpriz finaliyle İspanyol sinemasının en iyilerinden: Contratiempo

Yıl: 2016

2016 Yönetmen: Oriol Paulo

Oriol Paulo Oyuncular: Maria Casas, Ana Wagener, Jose Coronado

Maria Casas, Ana Wagener, Jose Coronado IMDb: 8.0

İspanyol sinemasının son dönemlerinde çıkmış iyi filmlerinden biri olan Contratiempo, Adrian Doria adında, kariyerinde hızla yükselen bir iş insanının sevgilisini öldürmesiyle suçlandığı süreci konu ediniyor. Adrian, kendisini savunması için Virginia adında bir avukatla tanışır. Virginia ise Adrian'ın gerçekten sevgilisinin katili olup olmadığını anlamaya çalışırken olaylar gittikçe gergin bir hal almaya başlar.

Bir psikiyatr ve bir çocuk arasındaki sır: The Sixth Sense

Yıl: 1999

1999 Yönetmen: M. Night Shayamalan

M. Night Shayamalan Oyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette

Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette IMDb: 8.2

Korku gerilim sinemasının kült yapımlarından biri olan The Sixth Sense, üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen hala izleyenleri gerebilecek bir film. Uzun yıllardır mesleğini yapmayan psikiyatr Crowe, geçmişindeki korkunç bir olayın izlerini hala taşımaktadır. Cole adında küçük bir çocuğun tedavisinde yardımcı olan Crowe, zamanla küçük hastasıyla yakınlaşacaktır. Cole, kimseyle paylaşmadığı bir sırrını Crowe ile paylaşır. Bu sır, hem çocuğun hem de doktorun hayatında bazı önemli detaylara sebep olacaktır.

Seri katilin itirafları: Zodiac

Yıl: 2007

2007 Yönetmen: David Fincher

David Fincher Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo

Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo IMDb: 7.7

Zodiac, usta yönetmen David Fincher'ın gizemli olmasıyla kafa karıştıran başarılı filmlerinden biri. Film, San Francisco'da işlediği cinayetleri gazetelere ilan vererek itiraf eden bir seri katile odaklanıyor. Katil, cinayetleri açıklarken verdiği mesajların anlaşılmasını ister. Genç bir gazeteci olan Robert Graysmith ise, gazetesine seri katil tarafından gelen mesajların araştırmasına başlar. Davayı çözmeye çalışan yetkililer bu süreçte gerilim yaratacak gizemli olaylar içerisinde kalır.

Scorsese'den ters köşe bir film: Shutter Island

Yıl: 2010

2010 Yönetmen: Martin Scorsese

Martin Scorsese Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Michelle Williams, Mark Ruffalo

Leonardo DiCaprio, Michelle Williams, Mark Ruffalo IMDb: 8.2

Sürpriz finaliyle şok etkisi yaratan filmler listesinin vazgeçilmez yapımlarından biri olan Shutter Island, Scorsese yönetmenliğinde, başyapıt niteliğinde bir film. Teddy ve Chuck adında iki polis memuru, üst düzey akıl hastalarının bulunduğu Zindan Adası'nda Rachel adlı bir hastanın kaybolması sonucunda adaya giderler. Burada karşılaştıkları isyan hareketleri ve hastaların durumu olayı gittikçe karmaşık hale getirecektir.

Birbirine yabancı insanlar ve baş edilemeyen bir ruh: Identity

Yıl: 2003

2003 Yönetmen: James Mangold

James Mangold Oyuncular: John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet

John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet IMDb: 7.3

Filmde, karanlık bir gecede ortaya çıkan kasırga ile birbirine yabancı on kişinin bir araya gelmesini konu ediniyor. Daha önce birbirini hiç görmeyen bu on kişi, kasırga sonucu bir otele sığınmak zorunda kalır. Fakat, oldukça izbe bir otel olan bu yerde, yabancılar bir süre sonra esrarengiz olaylar yaşamaya başlarlar. Anlam veremedikleri bir güç, otelde seri şekilde cinayet gerçekleşmesine sebep olur ve birbirine yabancı bu insanlar için hayatta kalmak gittikçe zorlaşır.

Eğlence amaçlı bir oyunun doğurduğu esrarengiz olaylar: The Game

Yıl: 1997

1997 Yönetmen: David Fincher

David Fincher Oyuncular: Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger

Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger IMDb: 7.7

Hayatında oldukça kontrollü hareket eden Nicholas Van Orton, bir doğum günü gecesinde aldığı hediyeyle beraber hayatının kontrolünü kaybetmeye başlar. Kardeşi Conrad, Nicholas'a doğum günü hediyesi olarak sonunda büyük bir ödül olan bir oyun hazırlar. Listedeki diğer bir David Fincher filmi olan yapımda, oyunun artık eğlenceden çıkmasıyla beraber Nicholas'ın içinde kaldığı karmaşık durumları izlerken oldukça gerilebilirsiniz.

İzledikten sonra sizi sarsacak bir film: The Machinist

Yıl: 2004

2004 Yönetmen: Brad Anderson

Brad Anderson Oyuncular: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón

Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón IMDb: 7.7

Başrolü üstlenen Christian Bale, bu film için verdiği kilolarla da adından söz ettirmeye başardığı yapım The Machinist, bir yılı aşkındır uykusuzluk çeken Trevor adındaki bir fabrika işçisine odaklanıyor. Trevor, uyku uyuyamamaktan kaynaklı işine asla odaklanamaz fakat yaptığı iş de yüksek bir konsantrasyon gerektirir. Trevor, kilosu ve kendisi hakkında evindeki duvarlara sarı notlar yapıştırmayı çok sever. Gittikçe kaybettiği sağlığından kaynaklı ise kendisini zihinsel olarak karmaşık olaylar içinde bulur.

Hafıza kaybı yaşayan bir adamın intikam arayışı: Memento

Yıl: 2000

2000 Yönetmen: Christopher Nolan

Christopher Nolan Oyuncular: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano IMDb: 8.4

Bir Christopher Nolan filmi olan Memento, alışılmadık olay örgüsüyle izleyenlere gerilim yaratarak kafa karıştırmayı başarıyor. Leonard Shelby adında bir adam yaşadığı kısa süreli hafıza kaybıyla beraber, karısının katillerini bulmaya çalışır. Şık giyinen ve lüks bir araba kullanan Leonard dışarıdan bir iş insanı gibi görünmesine rağmen sadece nakit para kullanarak ucuz otellerde konaklayan biridir. Tek derdi ise, karısını tecavüz ederek öldürenleri bulmaktır. Fakat, yaşadığı kısa süreli hafıza kaybı, bu süreci oldukça karmaşık ve gizemli hale getirecektir.

Esrarengiz olayların gerçekleştiği evde ters köşe bir film: The Others

Yıl: 2001

2001 Yönetmen: Alejandro Amenabar

Alejandro Amenabar Oyuncular: Nicola Kidman, Christopher Eccleston, Fionnula Flanagan

Nicola Kidman, Christopher Eccleston, Fionnula Flanagan IMDb: 7.6

Başrolünü ünlü oyuncu Nicola Kidman'ın üstlendiği filmde, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaralarını sarmaya çalışan bir ailenin hayatına odaklanıyor. New Jersey'de yaşayan Grace ise savaşta eşini kaybetmiştir. Çocuklarının ise güneşe karşı alerjisinden dolayı evleri tamamen karanlıktır. Grace, malikanelerine yardım etmeleri için bir aileyi evlerine alır. Bundan sonra ise evin içerisinde esrarengiz olaylar dönmeye başlar.

Kariyeri adına oldukça hırslı olan bir avukat: Devil's Advocate

Yıl: 1997

1997 Yönetmen: Taylor Hackford

Taylor Hackford Oyuncular: Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron

Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron IMDb: 7.5

Al Pacino ve Keanu Reeves gibi iki usta ismi bir araya getiren filmde, Kevin Lomax adında başarılı bir avukatın kariyerine odaklanılıyor. Bugüne kadar en zor davaları bile başarıyla atlatmış bir avukat olan Kevin'in aynı zamanda mutlu bir evliliği de vardır. Müvekkili haksız olmasına rağmen kazandığı bir dava sonucu New York'tan güzel bir iş teklifi alır. İş teklifini şüphesiz kabul eden Kevin'i ise bundan sonra beklenmedik olaylar karşılar.

Bir yazarın hayal gücü ve gerçek hayatı arasında gidip gelen bir film: 1408

Yıl: 2007

2007 Yönetmen: Mikael Hafström

Mikael Hafström Oyuncular: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack

John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack IMDb: 6.8

Başarılı bir yazar olan Mike Enslin, yazarken kullandığı hayal gücüyle, gerçek hayat arasında paralel bir yolculuğa çıkıyor. Genelde doğaüstü olaylarla ilgili yazan Mike, üzerinde çalıştığı bir kitap için Dolphin adında bir otelin 1408 numaralı odasında kalmaya başlar. Fakat, bir süre sonra oda içindeki tuhaf olayları hisseder. Stephen King'in romanından uyarlama olan filmde, oda içerisindeki tuhaf olaylara dahil olan otel sahibiyle beraber gerilim havasını sonuna kadar hissedeceksiniz.

Jim Carrey'in komedi dışında da başarılı olmasının kanıtı gibi: The Number 23

Yıl: 2007

2007 Yönetmen: Joel Schumacher

Joel Schumacher Oyuncular: Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman

Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman IMDb: 6.4

Komedi dışındaki türlerde nadiren gördüğümüz Jim Carrey, bu sefer gerilim gizem havasını epeyce hissettiren bir filmde yer alıyor. Walter Sparrow, karısı Agatha'nın aldığı ve 23 sayısı etrafında dönen bir romana fazlasıyla merak salar. Kitabı okuması sonucunda kendi hayatında 23 sayısının etkisini anlamaya çalışan Walter, kitabın yazarının peşine düşer. Bir süre sonra Walter, kitabın aslında gerçek olduğuna inanmaya başlar. Kendisini ve oğlunu tehlike altına da sokmaya başlayan Walter, gittikçe gerçeğe doğru yaklaşmaktadır.

Başarılı bir kadının ölümü arkasındaki sır perdesi: The Body

Yıl: 2012

2012 Yönetmen: Oriol Paulo

Oriol Paulo Oyuncular: Jose Coronado, Hugo Silva, Belén Rueda

Jose Coronado, Hugo Silva, Belén Rueda IMDb: 7.6

Listeye yine bir İspanyol filmiyle devam ediyoruz. Bir iş insanı olan Mayka adında bir kadının cesedi, morgdan kaybolur. Ölümü bir sır perdesi ardında gerçekleşen Mayka'nın davası için Jaime Pena adında bir dedektif görevlendirilir. Jaime de kocasını yeni kaybetmesinin travmasını henüz atlatamadığı için bu davayı içselleştirir. Fakat, dava ilerledikçe birçok karanlık olay açığa çıkmaktadır.

Sebepsiz yere hücreye tıkılan bir adamın intikam arayışı: Oldboy

Yıl: 2003

2003 Yönetmen: Park Chan-wook

Park Chan-wook Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong

Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong IMDb: 8.4

Film içerisindeki bazı olayların rahatsız ediciliğinden de kaynaklı ses getiren Old Boy, yıllarca hapis tutulan bir adamın serbest bırakıldıktan sonra intikam arayışını konu ediniyor. Oh Dae-Soo adında bir adam, kaçırıldıktan sonra 15 yıl boyunca bir hücrede yaşamak zorunda kalır. Eline ihtiyacı olanlar verilerek 15 sene sonra serbest bırakılan adam, neden bir hücrede tutulduğunu anlamak için olayların peşine düşer.

Yunan sinemasından rahatsız edici bir film: The Killing of a Sacred Deer

Yıl: 2017

2017 Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos Oyuncular: Barry G. Bernson, Bill Camp, Nicole Kidman, Colin Farrell

Barry G. Bernson, Bill Camp, Nicole Kidman, Colin Farrell IMDb: 7.0

Ünlü bir cerrah olan Steven Murphy, eşi ve çocuklarıyla kusursuz bir hayat yaşar. Steven, yetim bir genç olan Martin'i sahiplenmiştir. Fakat, Martin zamanla ailenin huzurunu bozmaya başlar. Martin'in aslında aileye girmeye çalışır. Zamanla bu amacının altında çok başka bir sebep yattığı anlaşılır ve olaylar giderek karmaşık bir hal almaya başlar.

''Başarılı olmak için her yol mübahtır.'' diyen bir muhabir: Nightcrawler

Yıl: 2014

2014 Yönetmen: Dan Gilroy

Dan Gilroy Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed

Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed IMDb: 7.8

Jake Gyllenhaal'in oyunculuğuyla epeyce söz ettirdiği filmde, kariyeri peşinde hırslı ve genç biri olan Lou Bloom adında bir adama odaklanılıyor. Lou, elinde kamerasıyla şehrin suç olaylarını kaydetmeye başlar. Sırf başarılı olmak için kuşkusuz her yolu deneyen Lou, iyi bir televizyon kanalında gece muhabiri olarak çalışmaya başlar. Kariyerini ileriye taşımak için seçtiği yolda ise bazı bedeller ödemek zorunda kalır.

Masum olduğunu bir türlü kanıtlayamayan ve karısını öldürmekle suçlanan bir adam: Gone Girl

Yıl: 2014

2014 Yönetmen: David Fincher

David Fincher Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike

Ben Affleck, Rosamund Pike IMDb: 8.1

Listeye, David Fincher'ın farklı bir yapımıyla son veriyoruz. Gone Girl, karısının kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Amy ve Nick, evliliklerinin yıl dönümünü kutlamaya hazırlanır. Fakat, aynı gün içerisinde Amy, ortadan kaybolur ve polis Nick'ten şüphelenmeye başlar. Masum olduğu konusunda kimseyi ikna edemeyen Nick ise, suçsuz olmasına rağmen üzerindeki şüpheleri bir türlü yok edemez.