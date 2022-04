Ülkemizde hizmet veren yayın platformu sayısı arttıkça iyi filmler izlemek için ödeyeceğimiz yeni bir ücret daha çıkıyor. Neyse ki internet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden izleyebileceğiniz pek çok farklı türde harika filmler var. Gelin tamamen bedava olarak izleyebileceğiniz en iyi filmlerden bazılarına yakından bakalım.

Netflix, Amazon Prime Video, Exxen, BluTV ve yakında Disney Plus, Hulu, HBO Max derken ülkemizde hizmet veren dijital yayın platformu sayısı her geçen gün artıyor. Elbette, bunlar harika gelişmeler ancak her birinde bulunan içerikleri izlemek için ayrı ayrı ücret ödediğimizi düşünürsek ay sonunda fatura epey kabaracaktır. Yahu yok mu izleyecek bedava bir şeyler diyorsanız merak etmeyin; var, hem de bol bol.

Korsan yayın yapan internet sitelerini ve kanalları bir kenara bıraktığımız zaman tamamen yasal ve ücretsiz olarak puhutv ve YouTube üzerinden izleyebileceğiniz pek çok farklı türde, harika filmle karşılaşırsınız. Böylece hem platforma hem de üreticilere destek vermiş olursunuz. Gelin tek bir kuruş ödemeden bedava olarak izleyebileceğiniz en iyi filmlerden bazılarına yakından bakalım ve kısaca anlattıkları hikayeleri görelim.

Ücretsiz izlenebilecek en iyi film önerileri:

Boss Level

İnşaat

Jiu Jitsu

Machine Gun Preacher

The Timber Aksiyon - Macera;

Komedi; 10 Items or Less Nine Lives French Women All Roads Lead to Rome The Man Who Killed Don Quixote

Bilim Kurgu; Antiviral The Cosmonaut High-Rise Transcendence Özgür Dünya

Korku - Gerilim; Misconduct Among The Living Romans The Neon Demon The Lady in the Car with Glasses and a Gun

Romantik - Dram; Seeking a Friend for the End of the World Quantum Love Darling Companion Day Of The Flowers Bir Aşk İki Hayat

Yeşilçam; Bizim Aile Neşeli Günler Tosun Paşa Hababam Sınıfı Çöpçüler Kralı



Aksiyon macera

Her gün ölüm: Boss Level

Yıl: 2020

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts

IMDb: 6.8

Tekrar tekrar öldüğünüzü ve tekrar tekrar aynı güne uyandığınızı düşünün. Boss Level filminde izlediğimiz bu rahatsız edici hikaye, kahramanımızın sonunda bir şeylerden şüphelenmesi ve bunların peşine düşmesi ile aksiyon dolu bir maceraya dönüşür. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Beklenmedik olaylar: İnşaat

Yıl: 2003

Tür: Aksiyon, Dram, Komedi

Oyuncular: Emre Kınay, Şevket Çoruh, Ahmet Mümtaz Taylan

IMDb: 7.2

2014 yapımı bir de devam filmi olan yerli yapım İnşaat, inşaatta çalışan iki işçisinin başına gelen olaylara odaklanıyor. Bir şekilde bir mafya patronun işlerini yapmaya başlayan kendi halinde karakterlerimiz, kendilerini bir anda mafyanın mezarcısı haline gelmiş olarak bulurlar. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzaylılar ve savaşçılar: Jiu Jitsu

Yıl: 2020

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Nicolas Cage, Alain Moussi, Raymond Pinharry

IMDb: 2.9

Üzücü bir IMDb puanına sahip olsa da bir B film olarak değerlendirdiğimiz zaman epey keyifli bir seyir sunan Jiu Jitsu filminde, kadim dövüş sanatı jiu jitsu ustaları ve uzaylıların mücadelesini izliyoruz. Her 6 yılda bir gerçekleşen bu mücadelede insanlığın kaderi bir grup savaşçının elindedir. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Geçmişe tövbe: Machine Gun Preacher

Yıl: 2011

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon

IMDb: 6.8

Machine Gun Preacher filminde bir temizlenme öyküsü izliyoruz. Dünyanın en meşhur ve en tehlikeli motosiklet çetelerinden biri olan Hell’s Angel üyesi karakterimiz, yıllardır içinde olduğu bataktan çıkıp Sudan’a iyi niyet elçisi olarak gitmeye ve oradaki çocuk askerleri korumaya karar verir. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Modern bir western: The Timber

Yıl: 2015

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: James Ransone, Elisa Lasowski, Mark Caven

IMDb: 4.9

Modern bir western öyküsü anlatan The Timber filminde, iki kardeşin ilginç hikayesine tanık oluyoruz. Amerika kıtasının ıssız soğuğunda birlikte çalışan kardeşler, bilinmez topraklarda tek başlarına kaldıkları zaman hiç de istemedikleri bir yüzleşmenin içine düşerler. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hayatı sorgulayanlar: 10 Items or Less

Yıl: 2006

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Morgan Freeman, Paz Vega, Jonah Hill

IMDb: 6.6

10 Items or Less filmi, izleyicilerine iki farklı yaşta olan insanın hayat hikayeleri üzerinden yaşadığımız dünya hakkında düşünme şansı veriyor. Eski bir film yıldızı olan karakterimiz, artık oyunculuk işlerinden elini ayağını çeker ve kendini yollara vurur. Yol macerasında karşılaştığı Scarlet isimli bir kadınla olan dostluğu ilerledikçe her ikisi de hayatları hakkında düşünmeye başlarlar. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kediler çalışmaz: Nine Lives

Yıl: 2016

Tür: Aile, Komedi

Oyuncular: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell

IMDb: 5.3

Yalnızca bir kez yaşıyoruz ve gerçekten böyle mi yaşamak istiyoruz sorusuna odaklanan Nine Lives filminde ilginç bir hikaye ile karşılaşıyoruz. İşkolik karakterimiz kızının doğumgünü için aldığı kedi ile beraber bir kaza geçirir. Kendi komayı girse de zihni kedinin bedenine bürünmüştür. Sevimli bir kedi olarak ailesini tanımaya başlayan karakterimiz, hayatı üzerine derin sorgulamalar yapar. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

11 farklı kadın öyküsü: French Women

Yıl: 2014

Tür: Komedi, Romantik

Oyuncular: Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta

IMDb: 5.3

Hamburg Film Festivali’nden ödülle dönen French Women filminde bir değil, 11 farklı kadın hikayesi izliyoruz. Film, Paris’te yaşayan 11 farklı kadın karaktere odaklanıyor. Aslında bu karakterlerin her birinin kendine has özellikleri var ancak onları böyle bir filmin konusu yapan tek ortak noktaları, aynı dünyada kadın olmaları ve aynı zorluklarla mücadele etmeleri. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İlk aşkın sönmeyen ateşi: All Roads Lead to Rome

Yıl: 2015

Tür: Komedi, Romantik

Oyuncular: Sarah Jessica Parker, Raoul Bova, Claudia Cardinale

IMDb: 4.9

Romantik - komedi türü filmlerin vazgeçilmez oyuncusu Sarah Jessica Parker’ı başrolde izlediğimiz All Roads Lead to Rome filmi, New York’lu bekar bir annenin kızı ile birlikte İtalya seyahatine çıkmasıyla başlıyor. Tesadüfün böylesi, karakterimiz burada ilk aşkı Luca ile karşılaşıyor ve aslında aradan geçen yılların aşkın ateşini pek de söndürmediğini fark ediyor. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Modern bir Don Kişot öyküsü: The Man Who Killed Don Quixote

Yıl: 2018

Tür: Dram, Komedi, Macera

Oyuncular: José Luis Ferrer, Ismael Fritschi, Juan López-Tagle

IMDb: 6.3

Miguel de Cervantes tarafından kaleme alınan ve ilk roman olarak kabul edilen kült eser Don Kişot’un modern bir yansıması olan The Man Who Killed Don Quixote filminde, eşine zor rastlanır bir hikaye izliyoruz. Kendini Don Kişot ve Toby’yi de Sancho Panza zanneden karakterimiz, bir garip olaylar silsilesi sonucunda gerçekten kendisini ve arkadaşını yel değirmenlerine karşı mücadele ederken bulur. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ölümcül bir virüs: Antiviral

Yıl: 2012

Tür: Bilim Kurgu, Korku

Oyuncular: Caleb Landry Jones, Sarah Gadon, Lisa Berry

IMDb: 5.7

Cannes Film Festivali ve Toronto Uluslararası Film Festivali gibi önemli festivallerden ödülle dönen Antiviral filminde, gizemli bir virüsün hikayesini izliyoruz. Ünlü bir şarkıcının ölümü sonrası ortaya çıkan bir virüs üzerine araştırma yapılmaya başlanır. Araştırmacı için bir noktada olay, kendi hayatını kurtarma mücadelesine dönüşür. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bomboş bir Dünya: The Cosmonaut

Yıl: 2013

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Romantik

Oyuncular: Katrine De Candole, Leon Ockenden, Max Wrottesley

IMDb: 4.0

The Cosmonaut filmi, bildiğimiz uzay filmlerine pek benzemiyor. Stas isimli bir Rus astronot, bir süre uzayda kaybolur. Dünyamıza döndüğü zaman ise onu bomboş bir gezegen karşılar. Dünya çökerken hayatının aşkı onu gezegenin diğer tarafında beklemektedir. Karakterimiz, uzay boşluğunda yaşadığından daha büyük bir maceraya atılır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Her distopya gibi, karanlık: High-Rise

Yıl: 2015

Tür: Bilim Kurgu, Dram

Oyuncular: Tom Hiddleston, Jeremy Irons, Sienna Miller

IMDb: 5.5

Dünya çapında gerçekleştirilen pek çok farklı festivalden onlarca ödülle dönen High-Rise filmi, J.G. Ballard tarafından kaleme alınan aynı adlı romanın sinema uyarlamasıdır. Filmde kendimizi rahatsız edici bir distopyanın içinde buluyoruz. Dünyanın geri kalanından soyutlanmış bir gökdelende lüks içinde yaşayan genç bir doktor, yaşadığı dünyanın adaletsizliğini fark ettiği zaman hayatı tamamen değişecektir. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Teknolojinin karanlık yönü: Transcendence

Yıl: 2014

Tür: Bilim Kurgu

Oyuncular: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman

IMDb: 6.2

Yeni dönem bilim kurgu filmleri arasına adını altın harflerle yazdırmış olan Transcendence filminde, teknolojinin çoğu zaman görmezden gelinen karanlık yüzüyle karşılaşıyoruz. Yapay zeka projeleri yürütmekte olan Dr. Will Caster öldüğü zaman zihnini bir süper bilgisayara aktarır. Bu süper bilgisayarın internete bağlı olması ise tüm dünyanın kaderini etkileyecektir. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yıl: 2019

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Aile, Macera

Oyuncular: Murat Serezli, Hayal Köseoğlu, İdris Nebi Taşkan

IMDb: 2.4

Üzücü bir IMDb puanına sahip olsa da içinde günümüz dünyasının fenomenlerinden bazılarıyla karşılaştığımız için meraklıların izleyebileceği bir film olan Özgür Dünya’da, yapay zeka temelli bir oyunun piyasaya sunulma hikayesini izliyoruz. Oyunun geliştiricileri olan Aslı ve babası, bu dünyada bazı düşmanları olduğunu çok geç olmadan anlayacaklardır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Zorlu hukuk dünyası: Misconduct

Yıl: 2016

Tür: Gerilim

Oyuncular: Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Al Pacino

IMDb: 5.3

Yargı dünyası her zaman biraz karışıktır. Özellikle genç bir avukatsanız ve karşınızda güçlü rakipler varsa olaylar epey karışabilir. Filmde genç ve hırslı bir avukat olan karakterimiz, kendisini güçlü bir ilaç firmasının karşısında bulur. Mahkeme süreci devam ettikçe rüşvet, şantaj ve yolsuzluk dolu kirli bir dünya ile karşılaşırız. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ya meraktan ya da: Among The Living

Yıl: 2014

Tür: Gerilim, Korku

Oyuncular: Anne Marivin, Théo Fernandez, Francis Renaud

IMDb: 5.5

Terkedilmiş mekanlar her zaman biraz ürperticidir ve özellikle çocuklar için, nedense, her zaman ilgi çekicidir. Among The Living filminde meraklarına hakim olamayan üç çocuğun hikayesini izliyoruz. Üç çocuk,artık kullanılmayan bir film stüdyosuna bakmak için okuldan kaçarlar. Karşılaştıkları korkunç olaylar ise düşündüklerinden çok daha kötü bir durumun içinde olduklarını ortaya çıkarır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Geçmişin dehşeti: Romans

Yıl: 2017

Tür: Dram, Gerilim

Oyuncular: Orlando Bloom, Janet Montgomery, Charlie Creed-Miles

IMDb: 5.4

Retaliation olarak da bilinen Romans filmi, Orlando Bloom’un başrolünde olduğu ve yine pek beğenilmeyen filmlerinden bir tanesi. Tartışmalı olsa bile filmin senaryosunun etkileyiciliği konusunda herkes hemfikir. Romans filminde, çocukken cinsel istismara uğramış olan bir yetişkinin zihnine konuk oluyoruz ve geçmişin dehşetini tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Manken dünyasının bilinmeyenleri: The Neon Demon

Yıl: 2016

Tür: Gerilim, Korku

Oyuncular: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone

IMDb: 6.1

Cannes Film Festivali başta olmak üzere pek çok uluslararası festivalden ödülle dönen The Neon Demon filminde, mankenler dünyasının hiç görmediğimiz karanlık yönüne şahit oluyoruz. Model olmak için büyük şehre gelen genç ve güzel karakterimiz kariyerinde hızla yükselir ancak onu kıskananlar olduğunu unutmamalıdır. Filmde pek çok sürpriz isimle karşılaşıyoruz. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kadın kahraman: The Lady in the Car with Glasses and a Gun

Yıl: 2015

Tür: Dram, Suç, Gerilim

Oyuncular: Freya Mavor, Benjamin Biolay, Elio Germano

IMDb: 5.5

Sebastien Japrisot tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan The Lady in the Car with Glasses and a Gun filminde, oldukça güçlü ve etkileyici bir kadın kahramanımız var. Çaldığı arabanın bagajında bir cesetle karşılaştıktan sonra peşine düşen polisler konusunda yaşadığı endişe bir kat daha artan kahramanımız, sık sık kendisine deli olmadığını hatırlatmak zorunda kalacaktır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya yok olacak: Seeking a Friend for the End of the World

Yıl: 2012

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Oyuncular: Steve Carell, Keira Knightley, Melanie Lynskey

IMDb: 6.7

Matilda adı verilen bir gök cismi Dünyamıza çarpacaktır. Çözüm yoktur, Dünya 3 hafta içinde tamamen yok olacaktır. Bunu duyan insanlık her şeyi boş verir ve kafasına göre yaşamaya başlar. Ancak Dodge ilk aşkını bulmak ve Penny de ailesini bir kez daha görebilmek için bir yolculuğa çıkar. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir garip aşk öyküsü: Quantum Love

Yıl: 2014

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuelos

IMDb: 6.2

Quantum Love filminde garip ve tutkulu bir aşk hikayesi izliyoruz. 40’lı yaşlarında bir yazar olan Sophie, kendi yaşlarında Pierre ile tanışır. İkili görür görmez birbirlerine aşık olurlar. Ancak biri karısını çok sevmekte, diğeri ise evli bir erkekle birlikte olmak istememektedir. Olaylar epey ilginç bir noktaya gitmektedir. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

O köpeği bulun: Darling Companion

Yıl: 2012

Tür: Romantik, Komedi

Oyuncular: Diane Keaton, Kevin Kline, Dianne Wiest

IMDb: 5.1

Orta yaşlı bir çift. Çocuklar büyümüş, evden ayrılmıştır. Evli çiftimizi birbirine tekrar bağlayan ise yolda buldukları bir köpek olur. Köpeğin kaybolması ile çılgına dönen çiftimiz onu aramaya çıkarlar. Çıktıkları bu yolculuk, bir köpeği aramaktan çok daha fazlasını sunan bir serüvene dönüşür. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Zıt karakterli kardeşler: Day Of The Flowers

Yıl: 2012

Tür: Dram, Komedi, Romantik

Oyuncular: Eva Birthistle, Charity Wakefield, Carlos Acosta

IMDb: 5.5

Day Of The Flowers filminde, birbirine tamamen zıt iki karaktere sahip kız kardeşlerin hikayesini izliyoruz. Biri aktivist, diğeri tam bir parti kızı olan bu iki kardeş, babaları öldüğü zaman vasiyetini yerine getirmek için Küba’ya giderler. Romantik maceralara yelken açacakları bu yolculuk sırasında birbirlerini daha iyi tanıma şansı yakalayacaklardır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bildiğimiz romantik filmlerden değil: Bir Aşk İki Hayat

Yıl: 2019

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Engin Akyürek, Bergüzar Korel, Merve Dizdar

IMDb: 6.2

Sıradan bir romantik - komedi filmi gibi başlayan Bir Aşk İki Hayat filminde, oldukça sıra dışı bir aşk hikayesi izliyoruz. Attığımız her adım kaderimizi belirler ve atmadığımız her adım, aslında bizi farklı bir yolculuğa sürükler. Yaşadığımız her yolculuk ise içinde tutkulu bir aşk ve çoğu zaman acı barındırır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İki aile birleşir: Bizim Aile

Yıl: 1976

Tür: Komedi, Dram, Aile

Oyuncular: Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit

IMDb: 8.4

İkisi de genç yaşta eşini kaybetmiş, ikisi de üç çocuklu Yaşar Usta ve Melek Hanım evlenmeye karar verdikleri zaman bu geniş ailenin sorunları da büyür.

Sirke mi limon mu? Neşeli Günler

Yıl: 1978

Tür: Komedi, Dram, Aile

Oyuncular: Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen

IMDb: 8.7

6 çocuklu turşucu karı koca bir gün bir kavgaya tutuşurlar. Turşunun iyisi limondan mı olur sirkeden mi? Bu basit kavga, hayatlarını bambaşka bir noktaya götürür.

Sen de paşasın, ben de paşayım, o da paşa: Tosun Paşa

Yıl: 1976

Tür: Komedi, Tarih

Oyuncular: Kemal, Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit

IMDb: 9.0

Daha önce buradaki yazımızda tüm detaylarıyla anlattığımız Tosun Paşa filmi, iki aile arasındaki bir arazi anlaşmazlığı sonucu yaşanan olayları anlatıyor.

Bitmeyen lise: Hababam Sınıfı

Yıl: 1975

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Kemal Sunal, Münir Özkul, Halit Akçatepe

IMDb: 9.3

Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı kitap serisinden sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı film serisi, bir grup haylaz gencin bitmeyen lise maceralarını konu alıyor.

Bir günde değişen hayatlar: Çöpçüler Kralı

Yıl: 1977

Tür: Komedi, Romantik

Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda

IMDb: 8.6

Sevdiği kız Hacer’e zabıta Şakir yüzünden kavuşamayan çöpçü Apti, bir gün yanlışlıkla bir gazinoya girer ve o günden sonra Çöpçülerin Kralı olur.

İnternette yasal ve ücretsiz olarak izleyebileceğiniz en iyi filmlerden bazılarını listeledik ve kısaca anlattıkları hikayelerden bahsettik. Listemizdeki filmlerden izledikleriniz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.