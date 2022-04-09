Netflix, Amazon Prime Video, Exxen, BluTV ve yakında Disney Plus, Hulu, HBO Max derken ülkemizde hizmet veren dijital yayın platformu sayısı her geçen gün artıyor. Elbette, bunlar harika gelişmeler ancak her birinde bulunan içerikleri izlemek için ayrı ayrı ücret ödediğimizi düşünürsek ay sonunda fatura epey kabaracaktır. Yahu yok mu izleyecek bedava bir şeyler diyorsanız merak etmeyin; var, hem de bol bol.
Korsan yayın yapan internet sitelerini ve kanalları bir kenara bıraktığımız zaman tamamen yasal ve ücretsiz olarak puhutv ve YouTube üzerinden izleyebileceğiniz pek çok farklı türde, harika filmle karşılaşırsınız. Böylece hem platforma hem de üreticilere destek vermiş olursunuz. Gelin tek bir kuruş ödemeden bedava olarak izleyebileceğiniz en iyi filmlerden bazılarına yakından bakalım ve kısaca anlattıkları hikayeleri görelim.
Ücretsiz izlenebilecek en iyi film önerileri:
- Boss Level
- İnşaat
- Jiu Jitsu
- Machine Gun Preacher
- The Timber
- Komedi;
- 10 Items or Less
- Nine Lives
- French Women
- All Roads Lead to Rome
- The Man Who Killed Don Quixote
- Bilim Kurgu;
- Antiviral
- The Cosmonaut
- High-Rise
- Transcendence
- Özgür Dünya
- Korku - Gerilim;
- Misconduct
- Among The Living
- Romans
- The Neon Demon
- The Lady in the Car with Glasses and a Gun
- Romantik - Dram;
- Seeking a Friend for the End of the World
- Quantum Love
- Darling Companion
- Day Of The Flowers
- Bir Aşk İki Hayat
- Yeşilçam;
- Bizim Aile
- Neşeli Günler
- Tosun Paşa
- Hababam Sınıfı
- Çöpçüler Kralı
Aksiyon macera
Her gün ölüm: Boss Level
- Yıl: 2020
- Tür: Aksiyon, Macera
- Oyuncular: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts
- IMDb: 6.8
Tekrar tekrar öldüğünüzü ve tekrar tekrar aynı güne uyandığınızı düşünün. Boss Level filminde izlediğimiz bu rahatsız edici hikaye, kahramanımızın sonunda bir şeylerden şüphelenmesi ve bunların peşine düşmesi ile aksiyon dolu bir maceraya dönüşür. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Beklenmedik olaylar: İnşaat
- Yıl: 2003
- Tür: Aksiyon, Dram, Komedi
- Oyuncular: Emre Kınay, Şevket Çoruh, Ahmet Mümtaz Taylan
- IMDb: 7.2
2014 yapımı bir de devam filmi olan yerli yapım İnşaat, inşaatta çalışan iki işçisinin başına gelen olaylara odaklanıyor. Bir şekilde bir mafya patronun işlerini yapmaya başlayan kendi halinde karakterlerimiz, kendilerini bir anda mafyanın mezarcısı haline gelmiş olarak bulurlar. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Uzaylılar ve savaşçılar: Jiu Jitsu
- Yıl: 2020
- Tür: Aksiyon, Macera
- Oyuncular: Nicolas Cage, Alain Moussi, Raymond Pinharry
- IMDb: 2.9
Üzücü bir IMDb puanına sahip olsa da bir B film olarak değerlendirdiğimiz zaman epey keyifli bir seyir sunan Jiu Jitsu filminde, kadim dövüş sanatı jiu jitsu ustaları ve uzaylıların mücadelesini izliyoruz. Her 6 yılda bir gerçekleşen bu mücadelede insanlığın kaderi bir grup savaşçının elindedir. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Geçmişe tövbe: Machine Gun Preacher
- Yıl: 2011
- Tür: Aksiyon, Macera, Dram
- Oyuncular: Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon
- IMDb: 6.8
Machine Gun Preacher filminde bir temizlenme öyküsü izliyoruz. Dünyanın en meşhur ve en tehlikeli motosiklet çetelerinden biri olan Hell’s Angel üyesi karakterimiz, yıllardır içinde olduğu bataktan çıkıp Sudan’a iyi niyet elçisi olarak gitmeye ve oradaki çocuk askerleri korumaya karar verir. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Modern bir western: The Timber
- Yıl: 2015
- Tür: Aksiyon, Macera
- Oyuncular: James Ransone, Elisa Lasowski, Mark Caven
- IMDb: 4.9
Modern bir western öyküsü anlatan The Timber filminde, iki kardeşin ilginç hikayesine tanık oluyoruz. Amerika kıtasının ıssız soğuğunda birlikte çalışan kardeşler, bilinmez topraklarda tek başlarına kaldıkları zaman hiç de istemedikleri bir yüzleşmenin içine düşerler. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Hayatı sorgulayanlar: 10 Items or Less
- Yıl: 2006
- Tür: Komedi, Dram
- Oyuncular: Morgan Freeman, Paz Vega, Jonah Hill
- IMDb: 6.6
10 Items or Less filmi, izleyicilerine iki farklı yaşta olan insanın hayat hikayeleri üzerinden yaşadığımız dünya hakkında düşünme şansı veriyor. Eski bir film yıldızı olan karakterimiz, artık oyunculuk işlerinden elini ayağını çeker ve kendini yollara vurur. Yol macerasında karşılaştığı Scarlet isimli bir kadınla olan dostluğu ilerledikçe her ikisi de hayatları hakkında düşünmeye başlarlar. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Kediler çalışmaz: Nine Lives
- Yıl: 2016
- Tür: Aile, Komedi
- Oyuncular: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell
- IMDb: 5.3
Yalnızca bir kez yaşıyoruz ve gerçekten böyle mi yaşamak istiyoruz sorusuna odaklanan Nine Lives filminde ilginç bir hikaye ile karşılaşıyoruz. İşkolik karakterimiz kızının doğumgünü için aldığı kedi ile beraber bir kaza geçirir. Kendi komayı girse de zihni kedinin bedenine bürünmüştür. Sevimli bir kedi olarak ailesini tanımaya başlayan karakterimiz, hayatı üzerine derin sorgulamalar yapar. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
11 farklı kadın öyküsü: French Women
- Yıl: 2014
- Tür: Komedi, Romantik
- Oyuncular: Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta
- IMDb: 5.3
Hamburg Film Festivali’nden ödülle dönen French Women filminde bir değil, 11 farklı kadın hikayesi izliyoruz. Film, Paris’te yaşayan 11 farklı kadın karaktere odaklanıyor. Aslında bu karakterlerin her birinin kendine has özellikleri var ancak onları böyle bir filmin konusu yapan tek ortak noktaları, aynı dünyada kadın olmaları ve aynı zorluklarla mücadele etmeleri. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
İlk aşkın sönmeyen ateşi: All Roads Lead to Rome
- Yıl: 2015
- Tür: Komedi, Romantik
- Oyuncular: Sarah Jessica Parker, Raoul Bova, Claudia Cardinale
- IMDb: 4.9
Romantik - komedi türü filmlerin vazgeçilmez oyuncusu Sarah Jessica Parker’ı başrolde izlediğimiz All Roads Lead to Rome filmi, New York’lu bekar bir annenin kızı ile birlikte İtalya seyahatine çıkmasıyla başlıyor. Tesadüfün böylesi, karakterimiz burada ilk aşkı Luca ile karşılaşıyor ve aslında aradan geçen yılların aşkın ateşini pek de söndürmediğini fark ediyor. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Modern bir Don Kişot öyküsü: The Man Who Killed Don Quixote
- Yıl: 2018
- Tür: Dram, Komedi, Macera
- Oyuncular: José Luis Ferrer, Ismael Fritschi, Juan López-Tagle
- IMDb: 6.3
Miguel de Cervantes tarafından kaleme alınan ve ilk roman olarak kabul edilen kült eser Don Kişot’un modern bir yansıması olan The Man Who Killed Don Quixote filminde, eşine zor rastlanır bir hikaye izliyoruz. Kendini Don Kişot ve Toby’yi de Sancho Panza zanneden karakterimiz, bir garip olaylar silsilesi sonucunda gerçekten kendisini ve arkadaşını yel değirmenlerine karşı mücadele ederken bulur. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Ölümcül bir virüs: Antiviral
- Yıl: 2012
- Tür: Bilim Kurgu, Korku
- Oyuncular: Caleb Landry Jones, Sarah Gadon, Lisa Berry
- IMDb: 5.7
Cannes Film Festivali ve Toronto Uluslararası Film Festivali gibi önemli festivallerden ödülle dönen Antiviral filminde, gizemli bir virüsün hikayesini izliyoruz. Ünlü bir şarkıcının ölümü sonrası ortaya çıkan bir virüs üzerine araştırma yapılmaya başlanır. Araştırmacı için bir noktada olay, kendi hayatını kurtarma mücadelesine dönüşür. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Bomboş bir Dünya: The Cosmonaut
- Yıl: 2013
- Tür: Bilim Kurgu, Dram, Romantik
- Oyuncular: Katrine De Candole, Leon Ockenden, Max Wrottesley
- IMDb: 4.0
The Cosmonaut filmi, bildiğimiz uzay filmlerine pek benzemiyor. Stas isimli bir Rus astronot, bir süre uzayda kaybolur. Dünyamıza döndüğü zaman ise onu bomboş bir gezegen karşılar. Dünya çökerken hayatının aşkı onu gezegenin diğer tarafında beklemektedir. Karakterimiz, uzay boşluğunda yaşadığından daha büyük bir maceraya atılır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Her distopya gibi, karanlık: High-Rise
- Yıl: 2015
- Tür: Bilim Kurgu, Dram
- Oyuncular: Tom Hiddleston, Jeremy Irons, Sienna Miller
- IMDb: 5.5
Dünya çapında gerçekleştirilen pek çok farklı festivalden onlarca ödülle dönen High-Rise filmi, J.G. Ballard tarafından kaleme alınan aynı adlı romanın sinema uyarlamasıdır. Filmde kendimizi rahatsız edici bir distopyanın içinde buluyoruz. Dünyanın geri kalanından soyutlanmış bir gökdelende lüks içinde yaşayan genç bir doktor, yaşadığı dünyanın adaletsizliğini fark ettiği zaman hayatı tamamen değişecektir. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Teknolojinin karanlık yönü: Transcendence
- Yıl: 2014
- Tür: Bilim Kurgu
- Oyuncular: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman
- IMDb: 6.2
Yeni dönem bilim kurgu filmleri arasına adını altın harflerle yazdırmış olan Transcendence filminde, teknolojinin çoğu zaman görmezden gelinen karanlık yüzüyle karşılaşıyoruz. Yapay zeka projeleri yürütmekte olan Dr. Will Caster öldüğü zaman zihnini bir süper bilgisayara aktarır. Bu süper bilgisayarın internete bağlı olması ise tüm dünyanın kaderini etkileyecektir. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Meraklısına: Özgür Dünya
- Yıl: 2019
- Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Aile, Macera
- Oyuncular: Murat Serezli, Hayal Köseoğlu, İdris Nebi Taşkan
- IMDb: 2.4
Üzücü bir IMDb puanına sahip olsa da içinde günümüz dünyasının fenomenlerinden bazılarıyla karşılaştığımız için meraklıların izleyebileceği bir film olan Özgür Dünya’da, yapay zeka temelli bir oyunun piyasaya sunulma hikayesini izliyoruz. Oyunun geliştiricileri olan Aslı ve babası, bu dünyada bazı düşmanları olduğunu çok geç olmadan anlayacaklardır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Zorlu hukuk dünyası: Misconduct
- Yıl: 2016
- Tür: Gerilim
- Oyuncular: Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Al Pacino
- IMDb: 5.3
Yargı dünyası her zaman biraz karışıktır. Özellikle genç bir avukatsanız ve karşınızda güçlü rakipler varsa olaylar epey karışabilir. Filmde genç ve hırslı bir avukat olan karakterimiz, kendisini güçlü bir ilaç firmasının karşısında bulur. Mahkeme süreci devam ettikçe rüşvet, şantaj ve yolsuzluk dolu kirli bir dünya ile karşılaşırız. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Ya meraktan ya da: Among The Living
- Yıl: 2014
- Tür: Gerilim, Korku
- Oyuncular: Anne Marivin, Théo Fernandez, Francis Renaud
- IMDb: 5.5
Terkedilmiş mekanlar her zaman biraz ürperticidir ve özellikle çocuklar için, nedense, her zaman ilgi çekicidir. Among The Living filminde meraklarına hakim olamayan üç çocuğun hikayesini izliyoruz. Üç çocuk,artık kullanılmayan bir film stüdyosuna bakmak için okuldan kaçarlar. Karşılaştıkları korkunç olaylar ise düşündüklerinden çok daha kötü bir durumun içinde olduklarını ortaya çıkarır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Geçmişin dehşeti: Romans
- Yıl: 2017
- Tür: Dram, Gerilim
- Oyuncular: Orlando Bloom, Janet Montgomery, Charlie Creed-Miles
- IMDb: 5.4
Retaliation olarak da bilinen Romans filmi, Orlando Bloom’un başrolünde olduğu ve yine pek beğenilmeyen filmlerinden bir tanesi. Tartışmalı olsa bile filmin senaryosunun etkileyiciliği konusunda herkes hemfikir. Romans filminde, çocukken cinsel istismara uğramış olan bir yetişkinin zihnine konuk oluyoruz ve geçmişin dehşetini tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Manken dünyasının bilinmeyenleri: The Neon Demon
- Yıl: 2016
- Tür: Gerilim, Korku
- Oyuncular: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone
- IMDb: 6.1
Cannes Film Festivali başta olmak üzere pek çok uluslararası festivalden ödülle dönen The Neon Demon filminde, mankenler dünyasının hiç görmediğimiz karanlık yönüne şahit oluyoruz. Model olmak için büyük şehre gelen genç ve güzel karakterimiz kariyerinde hızla yükselir ancak onu kıskananlar olduğunu unutmamalıdır. Filmde pek çok sürpriz isimle karşılaşıyoruz. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Kadın kahraman: The Lady in the Car with Glasses and a Gun
- Yıl: 2015
- Tür: Dram, Suç, Gerilim
- Oyuncular: Freya Mavor, Benjamin Biolay, Elio Germano
- IMDb: 5.5
Sebastien Japrisot tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan The Lady in the Car with Glasses and a Gun filminde, oldukça güçlü ve etkileyici bir kadın kahramanımız var. Çaldığı arabanın bagajında bir cesetle karşılaştıktan sonra peşine düşen polisler konusunda yaşadığı endişe bir kat daha artan kahramanımız, sık sık kendisine deli olmadığını hatırlatmak zorunda kalacaktır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünya yok olacak: Seeking a Friend for the End of the World
- Yıl: 2012
- Tür: Komedi, Dram, Romantik
- Oyuncular: Steve Carell, Keira Knightley, Melanie Lynskey
- IMDb: 6.7
Matilda adı verilen bir gök cismi Dünyamıza çarpacaktır. Çözüm yoktur, Dünya 3 hafta içinde tamamen yok olacaktır. Bunu duyan insanlık her şeyi boş verir ve kafasına göre yaşamaya başlar. Ancak Dodge ilk aşkını bulmak ve Penny de ailesini bir kez daha görebilmek için bir yolculuğa çıkar. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Bir garip aşk öyküsü: Quantum Love
- Yıl: 2014
- Tür: Dram, Romantik
- Oyuncular: Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuelos
- IMDb: 6.2
Quantum Love filminde garip ve tutkulu bir aşk hikayesi izliyoruz. 40’lı yaşlarında bir yazar olan Sophie, kendi yaşlarında Pierre ile tanışır. İkili görür görmez birbirlerine aşık olurlar. Ancak biri karısını çok sevmekte, diğeri ise evli bir erkekle birlikte olmak istememektedir. Olaylar epey ilginç bir noktaya gitmektedir. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
O köpeği bulun: Darling Companion
- Yıl: 2012
- Tür: Romantik, Komedi
- Oyuncular: Diane Keaton, Kevin Kline, Dianne Wiest
- IMDb: 5.1
Orta yaşlı bir çift. Çocuklar büyümüş, evden ayrılmıştır. Evli çiftimizi birbirine tekrar bağlayan ise yolda buldukları bir köpek olur. Köpeğin kaybolması ile çılgına dönen çiftimiz onu aramaya çıkarlar. Çıktıkları bu yolculuk, bir köpeği aramaktan çok daha fazlasını sunan bir serüvene dönüşür. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Zıt karakterli kardeşler: Day Of The Flowers
- Yıl: 2012
- Tür: Dram, Komedi, Romantik
- Oyuncular: Eva Birthistle, Charity Wakefield, Carlos Acosta
- IMDb: 5.5
Day Of The Flowers filminde, birbirine tamamen zıt iki karaktere sahip kız kardeşlerin hikayesini izliyoruz. Biri aktivist, diğeri tam bir parti kızı olan bu iki kardeş, babaları öldüğü zaman vasiyetini yerine getirmek için Küba’ya giderler. Romantik maceralara yelken açacakları bu yolculuk sırasında birbirlerini daha iyi tanıma şansı yakalayacaklardır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Bildiğimiz romantik filmlerden değil: Bir Aşk İki Hayat
- Yıl: 2019
- Tür: Dram, Romantik
- Oyuncular: Engin Akyürek, Bergüzar Korel, Merve Dizdar
- IMDb: 6.2
Sıradan bir romantik - komedi filmi gibi başlayan Bir Aşk İki Hayat filminde, oldukça sıra dışı bir aşk hikayesi izliyoruz. Attığımız her adım kaderimizi belirler ve atmadığımız her adım, aslında bizi farklı bir yolculuğa sürükler. Yaşadığımız her yolculuk ise içinde tutkulu bir aşk ve çoğu zaman acı barındırır. Filmin puhutv sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
İki aile birleşir: Bizim Aile
- Yıl: 1976
- Tür: Komedi, Dram, Aile
- Oyuncular: Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit
- IMDb: 8.4
İkisi de genç yaşta eşini kaybetmiş, ikisi de üç çocuklu Yaşar Usta ve Melek Hanım evlenmeye karar verdikleri zaman bu geniş ailenin sorunları da büyür.
Sirke mi limon mu? Neşeli Günler
- Yıl: 1978
- Tür: Komedi, Dram, Aile
- Oyuncular: Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen
- IMDb: 8.7
6 çocuklu turşucu karı koca bir gün bir kavgaya tutuşurlar. Turşunun iyisi limondan mı olur sirkeden mi? Bu basit kavga, hayatlarını bambaşka bir noktaya götürür.
Sen de paşasın, ben de paşayım, o da paşa: Tosun Paşa
- Yıl: 1976
- Tür: Komedi, Tarih
- Oyuncular: Kemal, Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit
- IMDb: 9.0
Daha önce buradaki yazımızda tüm detaylarıyla anlattığımız Tosun Paşa filmi, iki aile arasındaki bir arazi anlaşmazlığı sonucu yaşanan olayları anlatıyor.
Bitmeyen lise: Hababam Sınıfı
- Yıl: 1975
- Tür: Komedi, Dram
- Oyuncular: Kemal Sunal, Münir Özkul, Halit Akçatepe
- IMDb: 9.3
Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı kitap serisinden sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı film serisi, bir grup haylaz gencin bitmeyen lise maceralarını konu alıyor.
Bir günde değişen hayatlar: Çöpçüler Kralı
- Yıl: 1977
- Tür: Komedi, Romantik
- Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda
- IMDb: 8.6
Sevdiği kız Hacer’e zabıta Şakir yüzünden kavuşamayan çöpçü Apti, bir gün yanlışlıkla bir gazinoya girer ve o günden sonra Çöpçülerin Kralı olur.
İnternette yasal ve ücretsiz olarak izleyebileceğiniz en iyi filmlerden bazılarını listeledik ve kısaca anlattıkları hikayelerden bahsettik. Listemizdeki filmlerden izledikleriniz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.