Bir yıl boyunca devam edilen kazılar ile bir anda gündem konularından biri haline gelen Mersin'deki Gizemli Ev, geçtiğimiz hafta Google Haritalar'a eklenmişti. Söz konusu evin uygulamaya eklenmesi, yerel halkı memnun etmiş durumda.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan ve MİT ile özel harekat polisleri gözetiminde bir yıl boyunca sürdürülen kazılar ile bir anda gündeme gelen “Gizemli Ev”in Google Haritalar’a eklendiğinden bahsetmiştik.

Görünen o ki “Gizemli Ev” lakaplı gecekondunun Google Haritalar’a eklenmesi hem evi merak edenleri hem de mahalleliyi memnun etmiş durumda. Gizemli Ev’in bulunduğu mahallede yaşayan pek çok kişi, harabe haldeki gecekondunun uygulamaya eklenmesinden memnun olduklarını ifade ediyorlar.

Meraklı vatandaşlar, Gizemli Ev’i daha kolay bulabilecek

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden İlker Soyal, Gizemli Ev ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Burayı merak edip gelenler oluyor. Çoğu insan bulamıyor. Google Haritalar’a işaretlenmesi ile vatandaşlar daha kolay bulacak. Biz de merak ediyorduk. Haritalar’a girince direkt eve getirdi.” ifadelerini kullandı.

“Gizemli Ev” nedir?

Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel ekibin, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde 13 Kasım 2016’dan 3 Kasım 2017’ye kadar kazı çalışması gerçekleştirmiş oldukları Mersin'in Tarsus ilçesindeki 82 Evler Mahallesi’nde yer alan “Gizemli Ev”de St. Paul’ün incilinin ve Kral Dakyanus’un hazinesinin arandığı gibi iddialar bulunuyordu.

Söz konusu evde gerçekleştirilen kazılarla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilen raporda ise kazılar sırasında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları bulunduğu, başka bir taşınır ya da taşınmaz kültür varlığına ise rastlanmadığı belirtilmişti.