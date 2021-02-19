Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan ve içerisinde MIT eşliğinde yapılan kazılar ile gündeme gelen "Gizemli Ev", şimdi de Google Haritalar'a eklendi. Artık uygulama üzerinden Gizemli Ev'in konumunu görebiliyor, fotoğraflarını inceleyebiliyorsunuz.

Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel ekibin, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde 13 Kasım 2016’dan 3 Kasım 2017’ye kadar kazı çalışması gerçekleştirmiş oldukları Mersin'in Tarsus ilçesindeki 82 Evler Mahallesi’nde yer alan “Gizemli Ev” lakaplı gecekondu, aynı isim ile Google Haritalar’da yerini aldı.

An itibarıyla Google Haritalar’da (google.com/maps) “ Mersin, Tarsus, 82 Evler Mahallesi, Gizemli Ev ” araması yaptığınızda direkt olarak söz konusu “Gizemli Ev”in bulunduğu konuma gidebiliyor, yan menüden “Fotoğraflar”a tıklayarak harabeye dönmüş olan gecekondunun fotoğraflarını inceleyebiliyorsunuz.

Gizemli evin konumu ve fotoğrafları Google Haritalar'dan görüntülenebiliyor

St. Paul’ün incilinin ve Kral Dakyanus’un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra rapor hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmişti. 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda söz konusu kazılar sırasında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları bulunduğu, başka bir taşınır ya da taşınmaz kültür varlığına ise rastlanmadığı belirtilmişti.

Söz konusu kazıların ardından tam bir harabeye dönen “Gizemli Ev”, yaklaşık bir yıl süren kazıların ardından da gizemini korumaya devam etti. Mahallede yaşayan yerel halkın aktardığı bilgilere göre kimliği belirsiz kişiler, kazıların ardından eve girip çıkmaya devam etti.