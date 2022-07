Dünya Sağlık Örgütü, 5 Nisan'da tespit edilen gizemli hepatit virüsünde vaka sayısının 1000'i aştığını açıkladı. Salgın, şu ana kadar en çok da Avrupa ülkelerinde görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Dünya Sağlık Örgütü, tedirgin eden bir açıklama paylaşarak dünyanın bazı bölgelerinde gizemli bir hepatit virüsü görüldüğünü paylaşmıştı. Örgüt, bu salgına ilişkin yeni bir bilgilendirme yayınladı ve gizemli hepatit salgını vaka sayısının 1000’i aştığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ve Birleşmiş Milletler’in duyurusuna göre gizemli hepatit salgınının tespit edildiği vaka sayısı 1010’a ulaştı. Vakalar, 35 farklı ülkede baş gösterdi. Çocukları etkileyen salgın, bugüne kadar 22 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Raporlanan vakaların neredeyse yarısı (484’ü) 21 Avrupa ülkesi tarafından bildirildi.

En fazla vaka ABD'de tespit edildi:

Paylaşılan bilgilere göre vakaların 272’si Birleşik Krallık’ta görüldü. En fazla vaka görülen ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’de toplam 334 vaka görülürken, Kuzey ve Güney Amerika toplamı 435 oldu. Batı Pasifik Bölgesi’nde 70 vaka, Güneydoğu Asya’da 19 vaka ve Doğu Akdeniz’de iki vaka bildirildi.

Gizemli hepatit salgını nedir?

Hepatit, çeşitli bulaşıcı virüslerin ve bulaşıcı olmayan ajanların neden olduğu ve bazıları ölümcül olabilen bir dizi sağlık sorununa yol açan bir karaciğer iltihabıdır. Hepatit virüsünün A, B, C, D ve E tipleri olarak adlandırılan beş ana türü vardır. Hepsi karaciğer hastalığına neden olurken, bulaşma yolları, hastalığın şiddeti, coğrafi dağılım ve korunma gibi önemli şekillerde farklılık gösterirler. Özellikle B ve C tipleri yüz milyonlarca insanda kronik hastalığa yol açar ve birlikte karaciğer sirozu, karaciğer kanseri ve viral hepatite bağlı ölümlerin en sık nedenidir. Dünya çapında tahminen 354 milyon insan hepatit B veya C ile yaşıyor ve çoğu için test ve tedavi ulaşılamaz durumda.

Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs ve maymun çiçeği ile yakından takip ettiği gizemli hepatit salgını, ilk olarak 5 Nisan’da tespit edildi. Yeni salgının hangi tür hepatit olduğu henüz bilinmiyor.

Hepatit virüsü belirtileri nedir?

Yeni salgına dair mevcut klinik verilere göre vakaların %60’ında bulantı veya kusma, %53’ünde sarılık, %52’sinde halsizlik ve %50’sinde karın ağrısı görüldü. Laboratuvar testlerinde WHO, etkilenen çocuklarda hepatit A ila E'nin bulunmadığını söyledi. BM sağlık ajansı, bir dizi vakada koronavirüs gibi diğer patojenlerin tespit edildiğini, ancak verilerin eksik olduğunu söyledi.