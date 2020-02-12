CIA ve Alman İstihbaratının Türkiye'yi Dinlediği Belirlendi

İsviçreli veri şifreleme şirketi ile ilişkileri bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), içerisine Türkiye'nin de dâhil olduğu 120'den fazla hükûmete ait gizli bilgilere erişim sağladı. CIA ve BND bu erişimi, şifreleme teknolojilerine eklenen özel bir donanım ile gerçekleştirdi.

Savaşların artık muharebe meydanlarında göğüs göğüse çarpışmalarla değil, dijital âlemin derinliklerinde işlenen saldırılarla gerçekleştirildiği zamanlarda olmamız sebebiyle casusluk ve veri hırsızlığı da dijital kanallar üzerinden gerçekleşmeye yöneldi.

İsviçre merkezli kripto şirketi Crypto AG, içerisinde Türkiye, Hindistan, Pakistan ve Güney Amerika dâhil olmak üzere 120'den fazla ülkeye şifreleme teknolojileri tedariği sağladı. Washington Post ve Alman yayın organı ZDF'nin ortak haberinde ise bu şirketin; ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) tarafından kullanılan bir paravan şirket olduğu belirtildi.

Crypto AG tarafından satılan cihazlar ile CIA ve BND'nin 120'den fazla ülkeyi gizlice dinlediğine değinilirken bu olay yüzyılın istihbarat darbesi olarak nitelendirildi. Ülkelerin gizli verilerini koruma amaçlı edindiği şifreleme yöntemlerini Crypto AG'nin cihazlarıyla çözümleyen söz konusu iki teşkilatın birçok ülkenin hükûmet yetkililerini yıllarca dinlediğine ve özel bilgileri ele geçirdiğine dikkat çekildi.

2. Dünya Savaşı'nın sonlandığı 1940'lı yıllardan günümüze kadar uzanan İsviçreli şirket Crypto AG, 2000'lerin başına kadar CIA ve BND ile sıkı sıkıya iş birliği içerisinde bulunarak milyonlarca dolar kâr elde ediyordu. Bunlar yaşanırken Rusya ve Çin ise bu şifreleme cihazlarına güvenmedi ve Crpyto'nun cihazlarını kullanmaya yaklaşmadı.

CIA belgelerinde "Yabancı hükûmetler, gizli bilgilerinin en az iki ülke tarafından okunması için ABD'ye ve Batı Almanya'ya iyi para ödüyorlardı." ifadesine rastlanması ise durumu iyice ilginçleştirdi. Bahsi geçen cihazlar ile ABD'nin 1979'da gerçekleşen İran rehine krizinde İran'ı ve 1986'da Batı Berlin'de diskonun bombalanması olayında ise Libya'yı dinlediği belirtildi.

1990'lı yılların başlarında patlak veren para konusunda anlaşmazlıklar sonucu Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), Crypto AG üzerindeki hisselerini satışını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) gerçekleştirdi. CIA'in elinde bulunan hisseleri de satmasıyla beraber 2018 yılında ayrılık yaşayan Crypto AG, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada "CIA ya da BND ile bir ilişkimiz yok, hiçbir zaman da olmadı." ifadelerine yer verdi.

CIA'den konu hakkında bir açıklama ise henüz bulunmuyor.