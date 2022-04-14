Türk mobil oyun sektörünün tecrübeli isimleri tarafından kurulan ve bir oyun yayımlayan Gleam Games, 1 milyon dolarlık yatırım almayı başardı. Şirket, yatırımı ekibini büyütmek ve oyunlarının pazarlama stratejisini belirlemek için kullanacak.

Türkiye, mobil oyun sektöründe her geçen gün baskınlığını artırmaya devam ederken Türkiye’de kurulan oyun geliştirme stüdyoları da peşi sıra yatırım alıyor. Büyük yatırım alan Türk mobil oyun şirketleri arasına son olarak bugün, Fruit Match – Sweat Journey oyununun geliştiricisi Gleam Games katıldı.

İlk oyunları Google Play ve App Store’da şimdilik sınırlı oyuncu tarafından indirilen Gleam Games, köprü yatırım turunda 1 milyon dolar yatırım almayı başardı. Ludus Ventures liderliğinde gerçekleştiren yatırım turuna ekosistemin önemli isimleri arasında yer alan Fatih İşbecer ve Fırat İşbecer de yer aldı.

Yatırımın ana nedeni şirkete olan güven:

Gleam Games’in sınırlı sayıda oyuncuyla ve bir oyunla böylesine büyük bir yatırım almasının asıl nedeniyse şirketin arkasındaki isimlerdi. Gleam Games, Aralık 2020’de Peak’in (1,8 milyar dolara Zynga’ya satılmıştı) ilk çalışanlarından Eser Yoğurtçu, Berkay Bekil ve Furkan Bekil tarafından kuruldu. Şirketin danışmanları arasında Activision Blizzard’dan Kasım Zorlu’nun da olduğu öğrenilmişti.

Gleam Games, aldığı 1 milyon dolarlık yatırımla oyunlarının küresel pazarlama stratejisini desteklemeyi hedeflerken, 23 kişi olan ekibini de yıl sonuna kadar 35’e çıkarmayı planlıyor. Girişim, mobil oyunların yanı sıra Marcus isimli bulut tabanlı LiveOps yazılımıyla oyun geliştirme sürecinde de fark yaratmayı hedefliyor.