Geçtiğimiz yıl 41 TV kanalında eş zamanlı reklam yayınlayarak akıllara kazınan yerli oyun şirketi Peak Games, Türkiye tarihinin en değerli girişimi oldu. ABD merkezli bir başka oyun devi Zynga tarafından 1,8 milyar dolara satın alındı. Anlaşmanın detaylarını açıklıyoruz.

Global mobil oyun sektörüne damgasını vuran yerli girişimlere bir yenisi daha eklendi. Toon Blast ve Toy Blast gibi oyunlarıyla dünya çapında popüler olan, ABD televizyonlarında reklam veren ilk Türk şirketi Peak Games, artık ABD merkezli Zynga’ya ait. Hatırlarsanız, anlaşmanın ilk detaylarını geçtiğimiz hafta sizlere anlatmıştık. Artık resmi imzalar atıldığı için daha net konuşabiliriz.

2018’de İstanbul merkezli bir başka oyun şirketi Gram Games’i 250 milyon dolara satın alan Zynga, 2017’de Peak Games’in iki departmanını bünyesine katmıştı. Türkiye merkezli oyun girişimlerine yatırımını sürdüren Zynga, bu kez Peak Games’in tamamını bünyesine kattı.

Peak Gamas, Türkiye’nin ilk unicorn, yani “1 milyar dolar üzerinde değerlenen” girişimi olmayı başardı:

Türkiye tarihinde daha önce 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan başka bir şirket olmamıştı. Zynga, yapılan anlaşma gereği 900 milyon dolar nakit, 900 milyon değerinde de hisse vererek Peak ortaklarının yaptıkları yatırımları en az 18’e katlamış olacak. Bu açıdan bakıldığında Peak Games, yakın tarihin en kârlı yerli girişimi olarak görülebilir.

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, “10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik.” açıklamasında bulundu.

Zynga yaptıkları çalışmalardan dolayı memnumiyetini dile getiren İnönü, “Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız.” dedi.

Zynga’nın CEO’su Frank Gibeau “Peak’e ‘aramıza hoş geldin’ demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı 8’e çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek” açıklamasında bulundu.

Peak kurucusu Sidar Şahin: “Türkiye’de anneler ve babalar çocuklarına inansınlar istiyorum”

Peak Games’in kurucularından olan ve CEO görevini yürüten en büyük hissedarı Sidar Şahin, “Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar.” dedi.

Peak Games’e ve satışına dair satır başları: