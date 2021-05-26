GM 21 ve GMPods 2 Duyuruldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri

General Mobile, yeni giriş seviye akıllı telefonu GM 21 ve tam kablosuz kulak içi kulaklığı GMPods 2'yi duyurdu. Her iki cihaz da oldukça mütevazı özellikler ve düşük fiyat etiketi sunuyor.

Kısa süre önce yeni üst seviye akıllı telefonu GM 21 Pro ve tam kablosuz kulakiçi kulaklığı GMPods 2 Pro'yu duyuran General Mobile, söz konusu modellerin "Pro" olmayan daha uygun fiyatlı versiyonları GM 21 ve GMPods 2'yi de duyurdu.

Tasarımıyla çok konuşulacak bir akıllı telefon olan GM 21, ön tarafta damla çentikli, nispeten kalın çerçeveli bir tasarıma sahipken; arka tarafta kare şeklinde bir kamera modülüne ve tam ortada fiziksel parmak izi tarayıcı bulunan bir tasarım sunuyor. GM 21'in "tartışmalı" kısmı ise kamera tasarımının iPhone 11 Pro ile neredeyse birebir aynı olması.

6,52 inç büyüklüğünde HD+ bir IPS LCD ekrana sahip olan GM 21, damla çentikli tasarımına rağmen kalın çerçeveleri nedeniyle yüzde 89 ekran/gövde oranında kalıyor. Gücünü Spreadtrum SC9863 adlı çok da popüler olmayan bir işlemciden alan akıllı telefon, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı sunuyor.

GM 21'in yalnızca kamera tasarımı değil, kamera özellikleri de hayli şaşırtıcı. 13 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ile gelen akıllı telefon, diğer iki kamerada ise 0,08 MP çözünürlük sunuyor. Ön taraftaki damla çentikte ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

GM 21 özellikleri

Spreadtrum SC9863 işlemci

3 GB RAM

32 GB depolama

6,52 inç, HD+, IPS LCD ekran

13 MP + 0.08 MP + 0.08 MP üçlü arka kamera

8 MP ön kamera

4,5G bağlantı

5000 mAh batarya

Android 11 işletim sistemi

General Mobile'ın yeni tam kablosuz kulaklığı GMPods 2 ise genel olarak cebinden çok fazla para çıkmadan bir tam kablosuz kulaklığa sahip olmak isteyenlere hitap ediyor. Saplı, yarı kulak içi bir tasarıma sahip olan GMPods 2, bu sayede uzun kullanımda dahi kulağı rahatsız etmiyor ancak buna karşılık bir aktif gürültü engelleme de sunamıyor.

13 mm ses sürücüleriyle gelen GMPods 2, polimer diyafram ile birlikte bas ve tiz sesleri iyi bir şekilde dengeleyebiliyor. Ayrıca kulaklıkta bulunan düşük gecikme modu, oyun ya da film gibi aktivitelerde gecikme süresini 110 ms'e kadar düşürmenize olanak sağlıyor.

Sap kısmında bulunan dokunmatik yüzey ile çeşitli kontroller gerçekleştirebilmenize olanak sağlayan kulaklık, yarı ses seviyesinde 4 saate kadar (şarj kutusu ile 20 saate kadar) kullanım imkanı sunuyor.

Peki GM 21 ve GMPods 2, tüketicilere nasıl bir fiyat etiketi sunuyor. GM 21, her ne kadar çoğu kişinin adını bile bilmediği bir işlemci ile geliyor ve tek kamera gibi çalışan bir üçlü kamera sunuyor olsa da 1.599 TL'lik fiyatı ile piyasadaki en ucuz akıllı telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. GMPods 2 ise 199 TL fiyat etiketine sahip.