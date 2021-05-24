General Mobile GM 21 Pro Duyuruldu: Fiyatı ve Özellikleri

General Mobile GM 21 Pro, trendleri takip eden tasarımı, dikkat çeken özellikleri ve bütçe dostu fiyatıyla duyuruldu. Şu an için ön siparişe açılan cihaz, yakın zamanda satışa sunulacak.

Yerli üretim akıllı telefon isteyenlerin en çok tercih ettiği markalardan biri olan General Mobile, en yeni akıllı telefon modeli olan GM 21 Pro'yu duyurdu. Genel görünümü itibarıyla günümüz tasarım trendlerini yakalamayı başaran GM 21 Pro, üst seviye bir akıllı telefondan ziyade bütçe dostu bir seçenek isteyenlere hitap ediyor.

Yeni General Mobile GM 21 Pro, güncel pek çok akıllı telefon gibi delikli ekran tasarımını benimsiyor ve bu sayede yüzde 90'ın üzerinde ekran/gövde oranı sunuyor. Arka tarafta alışık olduğumuz dikdörtgen kamera modülü ve dörtlü kamera kurulumu ile bizleri karşılayan akıllı telefon, şaşırtıcı bir şekilde arka tarafa monte edilmiş fiziksel parmak izi okuyucuyu korumaya devam ediyor.

Gücünü MediaTek'in Helio G90 işlemcisinden alan GM 21 Pro, kullanıcılara 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor ve bu depolama alanı, hafıza kartı ile 256 GB'a kadar artırılabiliyor. 6,67 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefon, bu ekranda 1080 x 2400 piksel Full HD+ görüntü kalitesi sunuyor.

General Mobile tarafından yapılan açıklamaya göre GM 21 Pro'nun 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP şeklinde dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Muhtemelen bu kameralardan 48 MP çözünürlüklü olanı ana kamera, 5 MP çözünürlüklü olanı ultra geniş açı kamera, 2 MP kameralardan da biri makro kamera, diğeri ise derinlik sensörü.

General Mobile GM 21 Pro özellikleri

İşlemci : CPU: MediaTek Helio G90

: RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Ekran : Boyut: 6,67 inç Çözünürlük: Full HD+, 1080x2400 piksel

: Arka Kamera : 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : Kapasite: 5.000 mAh

: İşletim Sitemi : OS: Android 11

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Süper Siyah ve İnci Mavisi şeklinde iki ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan General Mobile GM 21 Pro, an itibarıyla şirketin resmi internet sitesinde ön siparişe sunulmuş durumda. GM 21 Pro için açıklanan fiyat etiketi ise 2.799 TL.