General Mobile, yeni tam kablosuz kulaklık modeli GMPods 2 Pro'yu duyurdu. Nispeten uygun fiyatlı bir kulaklık olarak karşımıza çıkan GMPods 2 Pro, fena sayılmayacak özelliklere sahip.

Türkiye'nin en önemli teknoloji firmalarından biri olan General Mobile, yeni akıllı telefonu GM 21 Pro ile birlikte yeni tam kablosuz kulaklığı GMPods 2 Pro'yu da duyurdu. Silikon uçlu kulak içi tasarımı sayesinde aktif gürültü engelleme sunabilen GMPods 2 Pro, ayrıca Hi-Fi müzik desteğine de sahip.

Bluetooth 5.0 bağlantı desteği ile hemen hemen tüm cihazlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilen GMPods 2 Pro, kulaklığın sap kısmında bulunan dokunmatik yüzey sayesinde müzik, sesli asistan, arama ve daha fazlasını akıllı telefonunuzu cebinizden çıkarmadan kulaklık üzerinden kontrol edebilmenizi mümkün kılıyor.

General Mobile tarafından yapılan açıklamaya göre GMPods 2 Pro, gelişmiş gürültü yalıtımı algoritması ve dört mikrofonlu gürültü engelleme sistemi sayesinde dış seslerin yüksek olduğu ortamlarda dahi özellikle sesli görüşmelerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Dinamik&Armatür hibrit ses sürücüsü ile gelen kablosuz kulaklık, Ayrıca AAC HD ses kodeğine de sahip.

Kablosuz kulaklıklar söz konusu olduğunda batarya performansının büyük önem taşıdığı su götürmez bir gerçek. General Mobile tarafından yapılan açıklamaya göre yalnızca kulaklıklar tek şarj ile 3,5 saate kadar kullanım sunarken 600 mAh bataryalı şarj kutusu ile toplam kullanım süresi 21 saat kadar çıkıyor. Ancak General Mobile, söz konusu verilerin kulaklık yüzde 50 ses seviyesinde kullanıldığında elde edildiğini belirtiyor.

En azından şu an için yalnızca beyaz renk seçeneği bulunan GMPods 2 Pro için 299 TL fiyat etiketi açıklanmış durumda. Henüz yalnızca ön siparişe açılan tam kablosuz kulaklığın 1 Haziran itibarıyla ön sipariş verenlere teslim edilmeye başlayacağı ifade ediliyor.