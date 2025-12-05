Tümü Webekno
Bu Basit Ayar Sayesinde Artık Mail Kutunuz Boş Yere Dolup Taşmayacak! Adım Adım Spam Maillerden Kurtulma Rehberi

Bu zamana kadar Gmail'inizle abone olduğunuz site ve maillerin hangileri olduğunu tek tıkla görebileceksiniz desek... Gelin nasıl yapıldığına hep birlikte bakalım.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hepimiz birçok yere mail adresimizle üye oluyor ve zaman zaman çok da okumadan bültenlere veya üye olduğumuz yerin gelişmelerine "abone" oluyoruz. E hâl böyle olunca, üye olduğumuz yerden sayısız mail alıyor, gelen mailler arasında kayboluyoruz.

Google tam da bu sorunu çözmek adına mevcut Gmail hesabınız ile abone olduğunuz bütün platformları gösteren ve tek tıkla aboneliğinizi kaldırabileceğiniz yeni "Abonelikleri yönetin" özelliğini kullanıma sunmuş durumda. Gelin bu özelliği nasıl kullanacağınıza adım adım göz atalım.

Adım #1: Gmail hesabınıza giriş yapın

2

Gmail'in internet sitesine gidin ve üyeliklerde kullanmış olduğunuz Gmail hesabınıza giriş yapın.

Adım #2: "Abonelikleri yönet" kısmına gelin

3

Şimdi yapmanız gereken tek şey, Gmail'inize giriş yaptıktan sonra sol taraftaki kategorilerden Diğer kısmına tıklamak ve "Abonelikleri yönet" kısmına gelmek.

Adım #3: Aboneliklerinizi temizleyin

4

Artık bu ekranda mevcut Gmail hesabınız ile abone olduğunuz tüm site ve mailleri görebilirsiniz. Her birinin en sağında bulunan "Abonelikten çık" seçeneğini kullanarak abonelikten çıkabilirsiniz. Yapmanız gereken her şey bu kadar.

Eğer mevcut Gmail hesabınızda "Abonelikleri yönet" kısmını göremiyorsanız merak etmeyin. Özellik şu anda kademeli bir şekilde tüm kullanıcılara dağıtılıyor, yani bir süre daha bekledikten sonra siz de özelliğe erişebilirsiniz.

