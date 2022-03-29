Google tarafından kullanıcılarına sunulan e-posta hizmeti Gmail, dünyanın en çok kullanılan e-posta hizmetleri arasında. Yine de pek çok kullanıcı Gmail hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Gelin Gmail hesabı nasıl açılır, farklı cihazlarda nasıl giriş yapılır ve gerekli durumlarda şifre nasıl değiştirilir yakından bakalım.

İlk kez 2004 yılında hayatımıza giren Google şirketinin kullanıcılarına sunduğu Gmail e-posta hizmeti, bugün dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip. Yani şöyle bir etrafınıza baktığınız zaman pek çok kişinin bir Gmail hesabına sahip olduğunu görürsünüz. Kaldı ki Android işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız zaten Gmail adresiniz ve parolanızdan oluşan bir Google hesabına sahip olmalısınız.

Bu kadar yaygın bir e-posta hizmeti olmasına rağmen hala pek çok kullanıcı Gmail hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Gmail hesabı nasıl açılır, farklı cihazlarda nasıl giriş yapılır ve şifre nasıl değiştirilir gibi sorular hala birçok kullanıcı için merak konusu. Gelin bu merak üzerine gidelim ve Gmail hakkında merak ettiğiniz bütün soruların yanıtlarına bakalım. Bu yazı sonunda aklınızda tek bir soru işareti kalmayacak.

Temelden başlayalım; Gmail nedir, ne işe yarar?

En basit tanımıyla Gmail, Google’ın e-posta hizmetidir. E-posta alıp göndermek için bir Gmail hesabınız olmalıdır. Ancak bir Gmail adresi sahibi olmanın anlamı bununla sınırlı değil. gmail.com uzantılı e-posta adresiniz sayesinde bütün Google hizmetlerini kullanabiliyorsunuz. Üstelik tüm bu hizmetlere aynı hesap üzerinden ulaşıyorsanız bu hesap ile giriş yaptığınız tüm cihazlarda senkronize olarak yaptığınız işlemleri görebilirsiniz.

Gmail'e nasıl kaydolunur, nasıl hesap açılır?

Adım #1: Buradan Gmail hesap oluşturma sayfasını açın.

Buradan Gmail hesap oluşturma sayfasını açın. Adım #2: Adınızı ve soyadınızı yazın.

Adınızı ve soyadınızı yazın. Adım #3: gmail.com uzantılı e-posta adresinizi belirleyin.

gmail.com uzantılı e-posta adresinizi belirleyin. Adım #4: Gmail adresiniz için bir şifre belirleyin.

Gmail adresiniz için bir şifre belirleyin. Adım #5: Telefon numaranızı girin.

Telefon numaranızı girin. Adım #6: Dilerseniz kurtarma e-postası girin.

Dilerseniz kurtarma e-postası girin. Adım #7: Doğum tarihinizi girin.

Doğum tarihinizi girin. Adım #8: İstenilen tüm bilgileri güncel ve doğru bir şekilde yazın.

Yeni bir Gmail hesabı açmak istiyorsanız yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. gmail.com uzantılı e-posta adresiniz dışında paylaştığınız bütün bilgileri daha sonra değiştirmeniz mümkün.

Bilgisayardan Gmail’e giriş nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan mail.google.com sayfasını açın.

Buradan mail.google.com sayfasını açın. Adım #2: Gmail adresiniz ve şifrenizle giriş yapın.

Gmail adresiniz ve şifrenizle giriş yapın. Adım #3: Seçtiğiniz güvenlik önlemine göre cep telefonunuza bir giriş kodu gelebilir.

Bilgisayarda Gmail’e giriş yapmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Gmail adresinize giriş yapmak için bilgisayarınızı kullanmak en kolay yöntemdir. Herhangi bir masaüstü internet tarayıcısı üzerinden bu adımları uygulayabilirsiniz.

Android'de Gmail’e giriş yapma:

Adım #1: Android cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Android cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın. Adım #2: Hesaplar sayfasını açın.

Hesaplar sayfasını açın. Adım #3: Hesap Ekle seçeneğine dokunun.

Hesap Ekle seçeneğine dokunun. Adım #4: Kullanmak istediğiniz Gmail hesap bilgileriyle giriş yapın.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazınızda zaten daha kurulum yaparken bir Gmail adresi eklersiniz ve tüm Google hizmetlerine bu adres üzerinden ulaşırsınız. Eğer bir Gmail adresi daha eklemek isterseniz yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli.

İOS’ta Gmail’e giriş yapma:

Adım #1: Buradan iOS için Gmail mobil uygulamasını indirin.

Buradan iOS için Gmail mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Gmail adresiniz ve şifrenizle giriş yapın. ya da

Gmail adresiniz ve şifrenizle giriş yapın. Adım #3: Ayarlar uygulamasını açın.

Ayarlar uygulamasını açın. Adım #4: Mail sayfasını açın.

Mail sayfasını açın. Adım #5: Hesaplar seçeneğine dokunun.

Hesaplar seçeneğine dokunun. Adım #6: Hesap Ekle seçeneğine dokunun.

Hesap Ekle seçeneğine dokunun. Adım #7: Gmail adresiniz ve şifrenizle giriş yapın.

İOS’ta Gmail’e giriş yapmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İlk adımları uygularsanız Gmail adresinize kendi mobil uygulaması üzerinden erişirsiniz. Diğer adımları uygularsanız iOS Mail uygulaması üzerinden erişirsiniz. Hangisini seçeceğiniz tamamen kullanıcı alışkanlıklarınıza bağlı bir durum.

Gmail şifremi unuttum: Gmail şifresi sıfırlama ve kurtarma:

Adım #1: Buradan Gmail hesap kurtarma sayfasını açın.

Buradan Gmail hesap kurtarma sayfasını açın. Adım #2: Gmail adresinizi girin.

Gmail adresinizi girin. Adım #3: Gerekli adımları takip edin.

Gerekli adımları takip edin. Adım #4: Gerekirse yeni bir şifre belirleyin.

Gerekirse yeni bir şifre belirleyin. Adım #5: Güvenlik kontrollerini gözden geçirin.

Gmail şifre sıfırlama ve kurtarma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu işlemi gerçekleştirmek için daha önce mutlaka bir kurtarma e-postası ve telefon numarası eklemiş olmanız gerekiyor. Farklı bir cihazda Gmail adresinizle giriş yapmışsanız işler çok daha hızlı ilerleyecektir.

Gmail şifre değiştirme nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Google Hesabım sayfasını açın.

Buradan Google Hesabım sayfasını açın. Adım #2: Güvenlik sekmesini genişletin.

Güvenlik sekmesini genişletin. Adım #3: Google'da oturum açma seçeneğine tıklayın.

Google'da oturum açma seçeneğine tıklayın. Adım #4: Şifre seçeneğine tıklayın.

Şifre seçeneğine tıklayın. Adım #5: Yeni bir şifre belirleyin. Android’de;

Yeni bir şifre belirleyin. Adım #6: Android cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Android cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın. Adım #7: Google sayfasındaki Google Hesabınızı yönetin sayfasını açın.

Google sayfasındaki Google Hesabınızı yönetin sayfasını açın. Adım #8: Güvenlik seçeneğine dokunun.

Güvenlik seçeneğine dokunun. Adım #9: Şifre seçeneğine dokunun.

Şifre seçeneğine dokunun. Adım #10: Yeni bir şifre belirleyin. iOS’ta;

Yeni bir şifre belirleyin. Adım #11: iOS Gmail mobil uygulamasını açın.

iOS Gmail mobil uygulamasını açın. Adım #12: Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun.

Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun. Adım #13: Google Hesabınızı yönetin seçeneğine dokunun.

Google Hesabınızı yönetin seçeneğine dokunun. Adım #14: Kişisel Bilgiler sayfasını açın.

Kişisel Bilgiler sayfasını açın. Adım #15: Temel Bilgiler sayfasını açın.

Temel Bilgiler sayfasını açın. Adım #16: Şifre seçeneğine dokunun.

Şifre seçeneğine dokunun. Adım #17: Yeni bir şifre belirleyin.

Gmail şifre değiştirme işlemi için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda bu adımları uygularken sorun yaşıyorsanız Google Hesabım sayfasını kullanarak dilediğiniz mobil ya da masaüstü internet tarayıcısı üzerinden Gmail şifre değiştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Gmail hesabı nasıl silinir?

Adım #1: Buradan Google Hesabım sayfasını açın.

Buradan Google Hesabım sayfasını açın. Adım #2: Veriler ve Gizlilik sekmesini genişletin.

Veriler ve Gizlilik sekmesini genişletin. Adım #3: Kullandığınız uygulama ve hizmetlerdeki veriler seçeneğine tıklayın.

Kullandığınız uygulama ve hizmetlerdeki veriler seçeneğine tıklayın. Adım #4: Verilerinizi indirin veya silin sekmesini genişletin.

Verilerinizi indirin veya silin sekmesini genişletin. Adım #5: Bir Google hizmetini silin seçeneğine tıklayın.

Bir Google hizmetini silin seçeneğine tıklayın. Adım #6: Gmail yazısı yanındaki Sil seçeneğine tıklayın. Android’de;

Gmail yazısı yanındaki Sil seçeneğine tıklayın. Adım #7: Android cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Android cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın. Adım #8: Google sayfasındaki Google Hesabınızı yönetin sayfasını açın.

Google sayfasındaki Google Hesabınızı yönetin sayfasını açın. Adım #9: Veriler ve Gizlilik seçeneğine dokunun.

Veriler ve Gizlilik seçeneğine dokunun. Adım #10: Kullandığınız uygulama ve hizmetlerdeki veriler seçeneğine dokunun.

Kullandığınız uygulama ve hizmetlerdeki veriler seçeneğine dokunun. Adım #11: Verilerinizi indirin veya silin sekmesini genişletin.

Verilerinizi indirin veya silin sekmesini genişletin. Adım #12: Bir Google hizmetini silin seçeneğine dokunun.

Bir Google hizmetini silin seçeneğine dokunun. Adım #13: Gmail yazısı yanındaki Sil seçeneğine dokunun. iOS’ta;

Gmail yazısı yanındaki Sil seçeneğine dokunun. Adım #14: iOS Gmail mobil uygulamasını açın.

iOS Gmail mobil uygulamasını açın. Adım #15: Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun.

Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun. Adım #16: Google Hesabınızı yönetin seçeneğine dokunun.

Google Hesabınızı yönetin seçeneğine dokunun. Adım #17: Veriler ve Gizlilik seçeneğine dokunun.

Veriler ve Gizlilik seçeneğine dokunun. Adım #18: Kullandığınız uygulama ve hizmetlerdeki veriler seçeneğine dokunun.

Kullandığınız uygulama ve hizmetlerdeki veriler seçeneğine dokunun. Adım #19: Verilerinizi indirin veya silin sekmesini genişletin.

Verilerinizi indirin veya silin sekmesini genişletin. Adım #20: Bir Google hizmetini silin seçeneğine dokunun.

Bir Google hizmetini silin seçeneğine dokunun. Adım #21: Gmail yazısı yanındaki Sil seçeneğine dokunun.

Gmail hesap silme işlemi için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda bu adımları uygularken sorun yaşıyorsanız Google Hesabım sayfasını kullanarak dilediğiniz mobil ya da masaüstü internet tarayıcısı üzerinden Gmail hesap silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Google’ın dünyada en çok kullanılan e-posta hizmeti olan Gmail hesabı nasıl açılır, nasıl giriş yapılır, nasıl silinir gibi merak edilen sorular üzerinden Gmail hakkında bilmeniz gereken tüm detaylardan bahsettik. Aklınızda hala soru işaretleri varsa Google Destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.