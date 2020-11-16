Google, kullanıcılara daha iyi bir Gmail deneyimi sunmak için yayınladığı akıllı özellikler ve kişiselleştirme için artık kullanıcılardan izin isteyecek. Kullanıcılar, bu özellikleri kullanmak istemedikleri takdirde ayarlardan kapatabilecekler.

Google, dünyanın en popüler e-posta servislerinden Gmail için gizlilik ve kişiselleştirme odaklı yeni akıllı özellikler yayınlayacağını duyurdu. Yeni özellikler ile birlikte Google, Gmail’i daha kullanıcı dostu ve güvenli bir uygulama haline getirmeyi amaçlıyor.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu akıllı özelliklerden bazıları zaten kullanıcıların isteği doğrultusunda açılıp kapatılabiliyordu. Google, söz konusu güncelleme ile birlikte kullanıcılara daha net bir seçim yapma şansı tanıyor ve özellikleri daha anlaşılır hale getiriyor.

Google, Gmail'in akıllı özellikler ve kişiselleştirmesi için iki yeni ayar yayınlayacak

Google tarafından yapılan açıklamalara göre yeni akıllı özellikler ve kişiselleştirme ayarı, şirketin daha önceden kullanıma sunmuş olduğu ve kullanıcıların kişisel verilerini Google veri tabanından silmesini sağlayan özelliğin bir devamı niteliğinde ve şirket, yayınlanacak yeni ayar ile birlikte kullanıcılara Google’daki verilerinin kontrolünü daha da fazla vermiş olacak.

Google, kullanıcılara Gmail, Chat ve Meet’te akıllı özellikleri açmak/kapatmak ya da Google ürünlerini kullanıcı verileriyle kişiselleştirmek/kişiselleştirmemek için iki ayrı ayar sunacak. Kullanıcılar, bu ayarları açmaları halinde neler olacağını açık bir şekilde görebilecekler. Böylece neye izin verdiklerini ya da vermediklerini açık bir şekilde görebilecekler.

Google’ın açıklamalarına göre kullanıcılar, akıllı özellikler ya da kişiselleştirme ayarlarını kapatmaları halinde Gmail kullanmaya devam edebilecekler. Bu ayarlar, daha çok kullanıcıların kişiselleştirilmiş bir deneyim isteyip istememelerine odaklanacak.