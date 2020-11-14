ABD merkezli arama devi Google, Rekabet Kurumu'nun kestiği yaklaşık 200 milyon liralık idari ceza hakkında resmi açıklama yaptı. Kesilen bu cezanın tamamen yanlış bir anlaşılma olduğunu söyleyen Google, çözüm için Rekabet Kurumu ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

12 Kasım 2020 tarihli kararla birlikte Rekabet Kurumu, Google'ın "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğini" tespit etmişti.

Yapılan incelemeler sonucu şirkete toplam 196 milyon 708 bin 54 lira idari para cezası verilmesine hükmeden Rekabet Kurumu, idari para cezasının yanı sıra ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'ın yerine getirmesi gereken yükümlülükleri de paylaşmıştı.

Google'dan konu hakkında açıklama geldi:

Rekabet Kurumu tarafından verilen cezayla ilgili gün içerisinde bir resmî açıklama paylaşan Google, kesilen bu cezanın tamamen yanlış bir anlaşılma olduğunu ve Rekabet Kurumu ile konunun çözümüne dair görüşmeler içerisinde olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

“Kullanıcılar, Google’dan güvenebilecekleri ve yüksek nitelikli arama sonuçları sunmasını bekliyor. Biz de kullanıcılarımızın bu beklentisi doğrultusunda onlara en ilgili yanıtları sunarken arama sonuçları ile değil, reklam gösterimlerimizle gelir elde ediyoruz.

Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. Yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek, Google arama hizmetinin nasıl çalıştığına ilişkin yanlış anlamaları gidermek üzere Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Rekabet Kurumu, bu yılın başlarında internet üzerinden yapılacak alışverişlerde piyasadaki hakimiyetini kullanarak diğer firmaların faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazardaki rekabeti bozmak" gerekçesiyle Google'a 98 milyon 354 bin liralık bir idari para cezası daha kesmişti.